Das ändert sich bei der Matura im kommenden Jahr

So soll Bürokratie reduziert werden

Ab 2027 sollen Schülerinnen und Schüler zudem auch mit zwei Fünfern im Zeugnis noch beim Haupttermin antreten dürfen. Bisher war das nur bei einem Nicht Genügend möglich. Die Schulen sollen außerdem mehr Flexibilität bei Prüfungsterminen und Abläufen in den nicht-standardisierten Fächern bekommen. Die Matura soll unbürokratischer und einfacher zu organisieren werden. Mit den Maßnahmen stärke man die Eigenverantwortung der Schulstandorte, sagte Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS). „Für uns ist klar: Leistung muss sich auszahlen und die Matura muss etwas wert sein“, kommentierte ÖVP-Bildungssprecher Nico Marchetti.