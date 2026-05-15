Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Abschlussarbeit etc.

Das ändert sich bei der Matura im kommenden Jahr

Innenpolitik
15.05.2026 10:34
Am heutigen Freitag endet in Österreich die Zentralmatura (Archivbild).
Am heutigen Freitag endet in Österreich die Zentralmatura (Archivbild).(Bild: APA/HARALD SCHNEIDER)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Mit den Griechisch-Klausuren endet am heutigen Freitag die Zentralmatura. Zwischen Ende Mai und Ende Juni müssen die etwa 40.000 Maturantinnen und Maturanten dann mündlich antreten. Für 2027 hat Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) bereits einige Änderungen angekündigt.

0 Kommentare

So wird etwa eine Abschlussarbeit künftig kein Pflichtteil mehr sein. Die aktuelle Übergangsregelung, wonach man alternativ eine zusätzliche schriftliche oder mündliche Prüfung wählen kann, wird laut Beschluss des Ministerrats ins Dauerrecht übernommen. Für Gymnasien bedeutet das schon wieder die nächste Änderung bei der Abschließenden Arbeit (ABA), die erst in diesem Schuljahr die verpflichtende schriftliche Vorwissenschaftliche Arbeit (VWA) abgelöst hat. Als Abschlussarbeit können Schülerinnen und Schüler auch ein Multimediaprodukt, eine Videoreportage, einen Podcast oder eine empirische Erhebung abgeben. In diesem Schuljahr hat die Hälfte der AHS-Maturantinnen und -maturanten eine solche Arbeit verfasst.

Mindestquote bei mündlicher Matura
Eine weitere Änderung betrifft die mündliche Matura an AHS und BHS. Künftig wird es eine Mindestquote von 30 Prozent geben. Seit der Corona-Pandemie 2020 wird die Jahres- in die Maturanote eingerechnet, damit sind die Schülerinnen und Schüler mit einem Befriedigend oder einer besseren Note im Zeugnis de facto vor einem Durchfallen geschützt. Das hatte laut der Lehrervertretung zur Folge, dass einige völlig unvorbereitet zur mündlichen Matura aufgetaucht sind. Bei der schriftlichen Matura war wegen ähnlicher Probleme bereits 2021 ein Schwellenwert eingeführt worden.

Lesen Sie auch:
Am 11. Mai findet in Österreich die Mathematik-Matura statt.
„Krone“-Quiz
Könnten Sie diese Aufgaben der Mathe-Matura lösen?
11.05.2026
Zugangsdaten gestohlen
Passwortklau: Wollte HAK-Schülerin Matura hacken?
04.05.2026
Minister ohne Konzept?
Die Bildungsreform droht in Chaos zu enden
03.05.2026

So soll Bürokratie reduziert werden
Ab 2027 sollen Schülerinnen und Schüler zudem auch mit zwei Fünfern im Zeugnis noch beim Haupttermin antreten dürfen. Bisher war das nur bei einem Nicht Genügend möglich. Die Schulen sollen außerdem mehr Flexibilität bei Prüfungsterminen und Abläufen in den nicht-standardisierten Fächern bekommen. Die Matura soll unbürokratischer und einfacher zu organisieren werden. Mit den Maßnahmen stärke man die Eigenverantwortung der Schulstandorte, sagte Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS). „Für uns ist klar: Leistung muss sich auszahlen und die Matura muss etwas wert sein“, kommentierte ÖVP-Bildungssprecher Nico Marchetti.

Für die Griechisch-Matura meldeten sich österreichweit nur 27 Schülerinnen und Schüler an. Deutsch, Englisch und Mathematik wurden bereits in der vergangenen Woche beziehungsweise am Montag abgeprüft.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Innenpolitik
15.05.2026 10:34
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

VW und andere kämpfen mit dem Umstieg auf E-Mobilität und dem schwächelnden Absatz, viele ...
Alarm in Autobranche
Schock-Aussage lässt heimische Zulieferer zittern
In Deutschland läuft derzeit der Mordprozess um den achtjährigen Fabian aus Güstrow.
Prozess um Fabian (8)
Vater ist mit Mordverdächtiger wieder in Beziehung
US-Medien berichten:
Iran besitzt noch Großteil seines Raketenarsenals
Dieses Bild postete Trump und betitelte es mit „51. Bundesstaat“.
Provokantes Posting
Trump erklärt Venezuela zu „51. Bundesstaat“
Das Baby wurde auf natürlichem Weg gezeugt und zunächst von der Mutter sowie dem biologischen ...
Historisches Urteil
Italien erkennt drei Elternteile für Kind (4) an
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ski Nordisch
„Liebe Freunde“: Rätsel um Skisprung-Ikone Innauer
152.475 mal gelesen
Toni Innauer zieht sich aus den sozialen Medien zurück.
Society International
10 Finalisten, Israel-Störer & singende Swarovski!
149.522 mal gelesen
Victoria Swarovski begeisterte im „Guckloch“-Kleid und überraschte mit ihrem Gesangstalent. Am ...
Ski Alpin
Manuel Feller: Ein Posting für die Liebe
128.189 mal gelesen
Manuel Feller feiert die Liebe zu seiner Frau.
Wirtschaft
Bittere Finanz-Umfrage: Österreicher verzweifeln!
928 mal kommentiert
Symbolbild
Innenpolitik
Aus für Steuerprivilegien ukrainischer Fahrzeuge!
802 mal kommentiert
Ukrainische Fahrzeuge waren bisher von der NOVA sowie von der Pickerlüberprüfung befreit. Damit ...
Society International
Alle Finalisten, Cosmó-Party und sexy Swarovski!
721 mal kommentiert
Victoria Swarovski heizte den ESC-Fans im Glitzerbody ein.
Mehr Innenpolitik
Peking-Besuch beendet
Trump bei Xi: „Fantastische Deals“, Iran und Rosen
Abschlussarbeit etc.
Das ändert sich bei der Matura im kommenden Jahr
Auch Politik trauert
„Schuf sich selbst“ – Österreich ehrt VALIE EXPORT
Strenge US-Gesetze
Supreme Court erlaubt Versand von Abtreibungspille
Flugzeug-Abschuss
USA wollen Kubas Ex-Präsident Castro (94) anklagen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf