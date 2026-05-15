Sensationsmeister kassiert brutale Derby-Watschn!

Nach und nach brach das Team aus Thun ein und nachdem mit Jan Bamert auch noch der zweite Innenverteidiger die Rote Karte gesehen hatte, brachen alle Dämme. Mit 3:8 wurde man schließlich aus der eigenen Arena geschossen. Den Titel durfte man anschließend trotzdem ausgelassen feiern – die sportliche Watschn hatte allerdings doch Spuren hinterlassen.