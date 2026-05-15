„Wenn es Trump sagt, müssen die abschalten“

„Sollten nicht ausschließlich auf die drei großen Betreiber setzen“

„Nur weil das Rechenzentrum physisch in Oberösterreich steht, heißt das nicht, dass Europa völlig souverän über die Daten verfügen kann“, sagt Windbichler. „Wenn Trump sagt: ,Schaltet alles ab!’, dann müssen die dort alles abschalten.“ Der Interessenvertreter plädiert für mehr europäische Rechenzentren: „Wir sollten nicht ausschließlich auf die drei großen Betreiber setzen. Wir übergeben ja auch nicht unsere ganzen Wasserleitungen an jemand anderen.“