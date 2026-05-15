Bekenntnis! Klare Alaba-Botschaft nach Real-Match

Für die Botschaft erhielt Alaba auch gleich viel Zuspruch. Nicht nur seine Teamkollegen Jude Bellingham und Rauul Asencio zeigten sich begeistert. Auch von ÖFB-Kollegen Marko Arnautovic kassierte Alaba ein „My G“ ergänzt durch ein Feuer und ein Herz. Gut ankommen wird die Botschaft auch bei den Fans, die sich nach turbulenten Wochen nach genau solchen Momenten sehnen.