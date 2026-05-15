Bekenntnis! Klare Alaba-Botschaft nach Real-Match

Obwohl sich die Wege von David Alaba und Real Madrid im Sommer wohl trennen werden, trägt der ÖFB-Kapitän den Verein weiter fest im Herzen. Nachdem er gegen Real Oviedo (2:0) über 90 Minuten auf dem Platz stehen durfte, postete er auf Instagram ein klares Bekenntnis zu Real und erhielt dafür auch viel Zuspruch.
Es ist keine einfache Saison für Real Madrid und auch nicht für David Alaba. Während die „Königlichen“ nach einer titellosen Saison auch noch mit heftigen internen Unruhen zu kämpfen haben, scheint der Abschied von Alaba im Sommer als beschlossene Sache.
Wo der ÖFB-Legionär demnächst seine Zelte aufschlagen wird, ist noch nicht klar. Interesse soll es aus Italien, England, Saudi-Arabien und den USA geben. Allerdings hängt das Herz des 33-Jährigen weiter an Real Madrid. Das machte auch ein Instagram-Posting nach dem Spiel gegen Oviedo ersichtlich.
Auch Arnautovic reagiert
„Mein Team, gute Nacht, Madridistas!“, schrieb Alaba nach dem 2:0-Sieg neben einem Foto von sich im Real-Dress. Ergänzt wurde der Beitrag durch ein weißes Herz.
Für die Botschaft erhielt Alaba auch gleich viel Zuspruch. Nicht nur seine Teamkollegen Jude Bellingham und Rauul Asencio zeigten sich begeistert. Auch von ÖFB-Kollegen Marko Arnautovic kassierte Alaba ein „My G“ ergänzt durch ein Feuer und ein Herz. Gut ankommen wird die Botschaft auch bei den Fans, die sich nach turbulenten Wochen nach genau solchen Momenten sehnen.
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