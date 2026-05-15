Österreicher mit fünf und sechs Schlägen Rückstand

Österreicher kämpfen

Shanghai-Sieger Wiesberger hatte bei drei Birdies und zwei Bogeys eine bessere „Front Nine“, musste aber auf den zweiten neun Löchern drei weitere Bogeys hinnehmen und schloss so mit einer 72 ab. Straka gelangen auf seiner 73er-Runde nur zwei Birdies, dazu kamen drei Bogeys und auf der 15 ein Doppel-Bogey. Das rot-weiß-rote Duo hat also am Freitag um das Erreichen des Cuts zu kämpfen.