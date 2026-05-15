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Österreicher mit fünf und sechs Schlägen Rückstand

Sport-Mix
15.05.2026 10:00
Sepp Straka
Sepp Straka(Bild: AFP/ANDREW REDINGTON)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der Weltranglistenerste und Vorjahressieger Scottie Scheffler hat am Donnerstag (Ortszeit) beim PGA-Championship der Golfer in Newton Square/Pennsylvania mit sechs anderen Spielern nach einer 67er-Auftaktrunde von drei unter Par die Führung übernommen. 

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Die Österreicher Bernd Wiesberger und Sepp Straka rangieren mit fünf bzw. sechs Schlägen Rückstand auf den Rängen 67 bzw. 93. Einen Stroke hinter Straka befindet sich der nordirische Masters-Sieger Rory McIlroy auf Platz 105.

Österreicher kämpfen
Shanghai-Sieger Wiesberger hatte bei drei Birdies und zwei Bogeys eine bessere „Front Nine“, musste aber auf den zweiten neun Löchern drei weitere Bogeys hinnehmen und schloss so mit einer 72 ab. Straka gelangen auf seiner 73er-Runde nur zwei Birdies, dazu kamen drei Bogeys und auf der 15 ein Doppel-Bogey. Das rot-weiß-rote Duo hat also am Freitag um das Erreichen des Cuts zu kämpfen.

Im Sextett der anderen Führenden befindet sich mit Alex Smalley nur ein weiterer US-Amerikaner. Dazu kommen im Aronimink Golf Club der Südafrikaner Aldrich Potgieter, der Australier Min Woo Lee, der Japaner Ryo Hisatsune sowie mit Stephan Jäger und Martin Kaymer gleich zwei Deutsche.

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