Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Geschockte Lokalgäste

„Gebellt“ & „geschrien“? Spears weist Story zurück

Society International
15.05.2026 11:07
Britney Spears soll Gästen eines Restaurants einen gehörigen Schrecken eingejagt haben.
Britney Spears soll Gästen eines Restaurants einen gehörigen Schrecken eingejagt haben.(Bild: AFP/VALERIE MACON)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Britney Spears weist Berichte entschieden zurück, sie habe sich bei einem Restaurantbesuch in Los Angeles auffällig oder unkontrolliert verhalten. Zuvor hatten US‑Medien unter Berufung auf Zeugen behauptet, sie habe „gebellt“, „gejault“ und ihren Tisch sogar mit einem Messer in der Hand verlassen.

0 Kommentare

Ein Sprecher von Britney veröffentlichte am Donnerstag gegenüber dem Magazin „People“ eine Stellungnahme – nur wenige Stunden, nachdem online Berichte die Runde machten, wonach die Sängerin am Mittwochabend beim Abendessen in der Blue Dog Tavern für Aufregung gesorgt haben soll.

„Geschrien“ und „gebellt“
Das Promi‑Portal „TMZ“ berichtete, mehrere Zeugen hätten behauptet, Britney habe während des Essens mit zwei Begleitpersonen „geschrien“ und „gebellt“. Ein Gast will sogar gesehen haben, wie sie mit einem Messer durch das Restaurant lief. Auch die „New York Post“ zitierte einen Augenzeugen: „Die Frau setzte sich hin und fing an, laut zu bellen und zu jaulen und hatte viele Wutausbrüche.“ Erst als sie die Sonnenbrille abnahm, sei ihm klar geworden, dass es Britney Spears war – und sie habe offenbar vergessen, das Messer abzulegen, als sie aufstand.

Britney Spears sorgt wieder einmal für wilde Schlagzeilen – und das kurz, nachdem sie am Highway ...
Britney Spears sorgt wieder einmal für wilde Schlagzeilen – und das kurz, nachdem sie am Highway wegen Alkohol am Steuer gestoppt wurde.(Bild: AFP/VALERIE MACON)

Sprecher: „Vorwürfe lächerlich“
Britneys Sprecher wies die Vorwürfe entschieden zurück: „Britney genoss ein ruhiges Abendessen mit ihrer Assistentin und ihrem Bodyguard.“ Weiter erklärte er, sie habe lediglich erzählt, wie ihr Hund die Nachbarn angebellt habe – zu keinem Zeitpunkt sei jemand mit einem Messer in Gefahr gewesen. Sie habe damit schlicht ihren Hamburger halbiert.

Der Sprecher wurde noch deutlicher: „Diese ständigen Angriffe auf alles, was sie tut, erinnern an die Zeit vor 20 Jahren, als die Medien versuchten, Britney als schlechten Menschen darzustellen. Das ist lächerlich und muss jetzt aufhören.“

Die Reaktion kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Britney erneut im Fokus der Öffentlichkeit steht. Der Popstar war im März festgenommen worden, nachdem sie wegen unsicherer Fahrweise auf dem US‑Highway 101 in Kalifornien gestoppt worden war.

Lesen Sie auch:
Britney Spears wurde am Mittwochabend vorübergehend wegen des Verdachts auf Trunkenheit am ...
Ins Spital gebracht
Alkohol-Verdacht: Spears kurzzeitig festgenommen
05.03.2026
„Änderung überfällig“
Britney Spears wegen Alkohol am Steuer angeklagt
01.05.2026
„Muss raus aus L.A.“
Britney feuerte vor Festnahme ihre Sucht-Coaches
06.03.2026

Unterhaltungsjournalist Jeff Sneider schrieb während des Abends auf X, er habe in der Nähe von Britney gegessen. In einem späteren Beitrag schrieb er: „Sie hat gerade das Restaurant verlassen und alle Gäste drehten sich um und redeten darüber. Ein IRRER Restaurantbesuch. Eine Besucherin hatte Angst um ihr Leben. Das ist kein Witz …“

Spears auf „spiritueller Reise“
Der Vorfall ereignete sich nur wenige Tage, nachdem Britney auf Instagram mehrere Beiträge veröffentlicht hatte, in denen sie sich auf einer „spirituellen Reise“ zeigte.

In einem Clip hielt sie eine kleine Schlange in der Hand und sprach über Symbolik, Glück und Heilung. „Ich war mit meinen Kindern in der Tierhandlung – schaut euch diese wunderschöne kleine Schlange an“, schrieb sie. Und weiter: „Schlangen stehen symbolisch für gute Gesundheit, höheres Bewusstsein und pures Glück.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
15.05.2026 11:07
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ski Nordisch
„Liebe Freunde“: Rätsel um Skisprung-Ikone Innauer
152.475 mal gelesen
Toni Innauer zieht sich aus den sozialen Medien zurück.
Society International
10 Finalisten, Israel-Störer & singende Swarovski!
149.522 mal gelesen
Victoria Swarovski begeisterte im „Guckloch“-Kleid und überraschte mit ihrem Gesangstalent. Am ...
Ski Alpin
Manuel Feller: Ein Posting für die Liebe
128.189 mal gelesen
Manuel Feller feiert die Liebe zu seiner Frau.
Wirtschaft
Bittere Finanz-Umfrage: Österreicher verzweifeln!
928 mal kommentiert
Symbolbild
Innenpolitik
Aus für Steuerprivilegien ukrainischer Fahrzeuge!
802 mal kommentiert
Ukrainische Fahrzeuge waren bisher von der NOVA sowie von der Pickerlüberprüfung befreit. Damit ...
Society International
Alle Finalisten, Cosmó-Party und sexy Swarovski!
721 mal kommentiert
Victoria Swarovski heizte den ESC-Fans im Glitzerbody ein.
Mehr Society International
Geschockte Lokalgäste
„Gebellt“ & „geschrien“? Spears weist Story zurück
Süßer Cannes-Moment!
Palvin und Sprouse erwarten ihr erstes Kind!
Startreihenfolge fix
Cosmó muss im ESC-Finale als allerletzter Act ran!
„Sehen uns in Gotham“
Sebastian Koch spielt in „The Batman 2“ mit
2. ESC-Halbfinale
Alle Finalisten, Cosmó-Party und sexy Swarovski!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf