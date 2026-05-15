„Gebellt“ & „geschrien“? Spears weist Story zurück

Britney Spears weist Berichte entschieden zurück, sie habe sich bei einem Restaurantbesuch in Los Angeles auffällig oder unkontrolliert verhalten. Zuvor hatten US‑Medien unter Berufung auf Zeugen behauptet, sie habe „gebellt“, „gejault“ und ihren Tisch sogar mit einem Messer in der Hand verlassen.
Ein Sprecher von Britney veröffentlichte am Donnerstag gegenüber dem Magazin „People“ eine Stellungnahme – nur wenige Stunden, nachdem online Berichte die Runde machten, wonach die Sängerin am Mittwochabend beim Abendessen in der Blue Dog Tavern für Aufregung gesorgt haben soll.
„Geschrien“ und „gebellt“
Das Promi‑Portal „TMZ“ berichtete, mehrere Zeugen hätten behauptet, Britney habe während des Essens mit zwei Begleitpersonen „geschrien“ und „gebellt“. Ein Gast will sogar gesehen haben, wie sie mit einem Messer durch das Restaurant lief. Auch die „New York Post“ zitierte einen Augenzeugen: „Die Frau setzte sich hin und fing an, laut zu bellen und zu jaulen und hatte viele Wutausbrüche.“ Erst als sie die Sonnenbrille abnahm, sei ihm klar geworden, dass es Britney Spears war – und sie habe offenbar vergessen, das Messer abzulegen, als sie aufstand.
Sprecher: „Vorwürfe lächerlich“
Britneys Sprecher wies die Vorwürfe entschieden zurück: „Britney genoss ein ruhiges Abendessen mit ihrer Assistentin und ihrem Bodyguard.“ Weiter erklärte er, sie habe lediglich erzählt, wie ihr Hund die Nachbarn angebellt habe – zu keinem Zeitpunkt sei jemand mit einem Messer in Gefahr gewesen. Sie habe damit schlicht ihren Hamburger halbiert.
Der Sprecher wurde noch deutlicher: „Diese ständigen Angriffe auf alles, was sie tut, erinnern an die Zeit vor 20 Jahren, als die Medien versuchten, Britney als schlechten Menschen darzustellen. Das ist lächerlich und muss jetzt aufhören.“
Die Reaktion kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Britney erneut im Fokus der Öffentlichkeit steht. Der Popstar war im März festgenommen worden, nachdem sie wegen unsicherer Fahrweise auf dem US‑Highway 101 in Kalifornien gestoppt worden war.
Unterhaltungsjournalist Jeff Sneider schrieb während des Abends auf X, er habe in der Nähe von Britney gegessen. In einem späteren Beitrag schrieb er: „Sie hat gerade das Restaurant verlassen und alle Gäste drehten sich um und redeten darüber. Ein IRRER Restaurantbesuch. Eine Besucherin hatte Angst um ihr Leben. Das ist kein Witz …“
Spears auf „spiritueller Reise“
Der Vorfall ereignete sich nur wenige Tage, nachdem Britney auf Instagram mehrere Beiträge veröffentlicht hatte, in denen sie sich auf einer „spirituellen Reise“ zeigte.
In einem Clip hielt sie eine kleine Schlange in der Hand und sprach über Symbolik, Glück und Heilung. „Ich war mit meinen Kindern in der Tierhandlung – schaut euch diese wunderschöne kleine Schlange an“, schrieb sie. Und weiter: „Schlangen stehen symbolisch für gute Gesundheit, höheres Bewusstsein und pures Glück.“
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