„Gebellt“ & „geschrien“? Spears weist Story zurück

„Geschrien“ und „gebellt“

Das Promi‑Portal „TMZ“ berichtete, mehrere Zeugen hätten behauptet, Britney habe während des Essens mit zwei Begleitpersonen „geschrien“ und „gebellt“. Ein Gast will sogar gesehen haben, wie sie mit einem Messer durch das Restaurant lief. Auch die „New York Post“ zitierte einen Augenzeugen: „Die Frau setzte sich hin und fing an, laut zu bellen und zu jaulen und hatte viele Wutausbrüche.“ Erst als sie die Sonnenbrille abnahm, sei ihm klar geworden, dass es Britney Spears war – und sie habe offenbar vergessen, das Messer abzulegen, als sie aufstand.