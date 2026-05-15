Trump bei Xi: „Wir haben viele Probleme gelöst“

Boeing sicherte sich Aufträge

Bei dem Zusammentreffen der beiden Staatschefs wurden auch einige Handelsdeals abgeschlossen. So hat Chinas Regierung Interesse am Kauf von 300 Boeing-Flugzeugen im Wert von mehr als 37 Milliarden Euro bekundet. Das werde viele Arbeitsplätze in den Vereinigten Staaten sichern, sagte Trump. Analystinnen und Analysten hatten zuvor mit einem noch umfangreicheren Deal gerechnet. Der US-Präsident wird auf seiner China-Reise von einer Wirtschaftsdelegation begleitet, der unter anderem auch Boeing-Chef Robert Ortberg angehört.