Vegas im Halbfinale – Canadiens vor Aufstieg

Die Vegas Golden Knights stehen im Halbfinale der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL. Das Team aus Las Vegas besiegte am Donnerstag auswärts die Anaheim Ducks 5:1 und entschied die „best of seven“-Serie in sechs Spielen für sich. Im Finale der Western Conference trifft die Mannschaft von John Tortorella auf Colorado Avalanche, das beste Team des Grunddurchgangs. Die Golden Knights stehen zum fünften Mal seit ihrem Einstieg in die Liga 2017 unter den besten Vier.