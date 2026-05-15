Vegas im Halbfinale – Canadiens vor Aufstieg

Die Vegas Golden Knights stehen im Halbfinale der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL. Das Team aus Las Vegas besiegte am Donnerstag auswärts die Anaheim Ducks 5:1 und entschied die „best of seven“-Serie in sechs Spielen für sich. Im Finale der Western Conference trifft die Mannschaft von John Tortorella auf Colorado Avalanche, das beste Team des Grunddurchgangs. Die Golden Knights stehen zum fünften Mal seit ihrem Einstieg in die Liga 2017 unter den besten Vier.
In der Eastern Conference warten die Carolina Hurricanes noch auf ihren Finalgegner. Die Montreal Canadiens sind mit einem 6:3-Auswärtssieg bei den Buffalo Sabres mit 3:2-Siegen in Führung gegangen und haben sich zwei Matchpucks geholt.
Änderungen bei Rossi-Klub
Bei den Vancouver Canucks, Klub des Vorarlbergers Marco Rossi, wurden die Weichen für die Zukunft gestellt. Die schwedischen Zwillinge Daniel und Henrik Sedin, beide Rekordspieler der Canucks, sind beim schwächsten Team der Liga in dieser Saison die neuen Co-Präsidenten. Ihre erste Amtshandlung war die Nominierung von Ryan Johnson zum neuen General Manager.
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