Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Polizei sucht Zeugen

36-Jähriger musste für seine Zivilcourage bluten

Vorarlberg
15.05.2026 10:41
Die Polizei Dornbirn sucht nach Zeugen der brutalen Attacke.
Die Polizei Dornbirn sucht nach Zeugen der brutalen Attacke.(Bild: Mathis Fotografie)
Weil er einer belästigten Frau in Dornbirn beistehen wollte, wurde ein 36-Jähriger von mehreren Unbekannten attackiert. Die Angreifer schlugen ihn bewusstlos und suchten anschließend das Weite. Nun bittet die Exekutive um Hinweise, insbesondere von der bedrängten Frau.
0 Kommentare


Zugetragen hat sich der Vorfall am späten Donnerstagabend gegen 23.10 Uhr vor einem Hotel in der Klostergasse. Der 36-Jährige hielt sich dort gerade auf, als er bemerkte, wie eine Frau von einer Männergruppe verbal bedrängt wurde. Als er schlichtend einschreiten wollte, ging die Gruppe auf ihn los. Mehrere Täter schlugen auf den Mann ein, bis dieser das Bewusstsein verlor und zu Boden ging.

Ins Spital eingeliefert
Wenig später entdeckten Passanten den regungslos am Boden liegenden Verletzten und alarmierten die Einsatzkräfte. Der 36-Jährige erlitt bei der Attacke mehrere Platzwunden im Gesicht. Er wurde nach der Erstversorgung vor Ort zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus Dornbirn gebracht - dieses konnte er erfreulicherweise nach der ambulanten Behandlung wieder verlassen.

Fahndung blieb bisher erfolglos
Eine sofort eingeleitete Fahndung mit drei Polizeistreifen im Nahbereich verlief ohne Ergebnis. Die Exekutive bittet nun um zweckdienliche Hinweise zu dem Vorfall oder den beteiligten Personen. Insbesondere die bislang unbekannte Frau wird ersucht, sich bei der Polizeiinspektion Dornbirn zu melden.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
15.05.2026 10:41
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Bregenz
3° / 9°
Symbol leichter Regen
Bludenz
4° / 10°
Symbol Regen
Dornbirn
5° / 11°
Symbol leichter Regen
Feldkirch
4° / 11°
Symbol leichter Regen

krone.tv

VW und andere kämpfen mit dem Umstieg auf E-Mobilität und dem schwächelnden Absatz, viele ...
Alarm in Autobranche
Schock-Aussage lässt heimische Zulieferer zittern
In Deutschland läuft derzeit der Mordprozess um den achtjährigen Fabian aus Güstrow.
Prozess um Fabian (8)
Vater ist mit Mordverdächtiger wieder in Beziehung
US-Medien berichten:
Iran besitzt noch Großteil seines Raketenarsenals
Dieses Bild postete Trump und betitelte es mit „51. Bundesstaat“.
Provokantes Posting
Trump erklärt Venezuela zu „51. Bundesstaat“
Das Baby wurde auf natürlichem Weg gezeugt und zunächst von der Mutter sowie dem biologischen ...
Historisches Urteil
Italien erkennt drei Elternteile für Kind (4) an
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ski Nordisch
„Liebe Freunde“: Rätsel um Skisprung-Ikone Innauer
152.475 mal gelesen
Toni Innauer zieht sich aus den sozialen Medien zurück.
Society International
10 Finalisten, Israel-Störer & singende Swarovski!
149.522 mal gelesen
Victoria Swarovski begeisterte im „Guckloch“-Kleid und überraschte mit ihrem Gesangstalent. Am ...
Ski Alpin
Manuel Feller: Ein Posting für die Liebe
128.189 mal gelesen
Manuel Feller feiert die Liebe zu seiner Frau.
Wirtschaft
Bittere Finanz-Umfrage: Österreicher verzweifeln!
928 mal kommentiert
Symbolbild
Innenpolitik
Aus für Steuerprivilegien ukrainischer Fahrzeuge!
802 mal kommentiert
Ukrainische Fahrzeuge waren bisher von der NOVA sowie von der Pickerlüberprüfung befreit. Damit ...
Society International
Alle Finalisten, Cosmó-Party und sexy Swarovski!
721 mal kommentiert
Victoria Swarovski heizte den ESC-Fans im Glitzerbody ein.
Mehr Vorarlberg
Dramatischer Vorfall
Frau (30) von Linienbus erfasst und mitgezogen
Polizei sucht Zeugen
36-Jähriger musste für seine Zivilcourage bluten
Beim SCR Altach
Alex Gorgon beendet Karriere, Marko Raguz kommt
Krone Plus Logo
„Keine Frage!“
Ist Wein ohne Alkohol eigentlich noch Wein?
2:1 gegen Amstetten
Jawohl! Austria Lustenau spielt wieder Bundesliga!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf