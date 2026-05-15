36-Jähriger musste für seine Zivilcourage bluten

Zugetragen hat sich der Vorfall am späten Donnerstagabend gegen 23.10 Uhr vor einem Hotel in der Klostergasse. Der 36-Jährige hielt sich dort gerade auf, als er bemerkte, wie eine Frau von einer Männergruppe verbal bedrängt wurde. Als er schlichtend einschreiten wollte, ging die Gruppe auf ihn los. Mehrere Täter schlugen auf den Mann ein, bis dieser das Bewusstsein verlor und zu Boden ging.
Ins Spital eingeliefert
Wenig später entdeckten Passanten den regungslos am Boden liegenden Verletzten und alarmierten die Einsatzkräfte. Der 36-Jährige erlitt bei der Attacke mehrere Platzwunden im Gesicht. Er wurde nach der Erstversorgung vor Ort zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus Dornbirn gebracht - dieses konnte er erfreulicherweise nach der ambulanten Behandlung wieder verlassen.
Fahndung blieb bisher erfolglos
Eine sofort eingeleitete Fahndung mit drei Polizeistreifen im Nahbereich verlief ohne Ergebnis. Die Exekutive bittet nun um zweckdienliche Hinweise zu dem Vorfall oder den beteiligten Personen. Insbesondere die bislang unbekannte Frau wird ersucht, sich bei der Polizeiinspektion Dornbirn zu melden.
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