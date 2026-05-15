36-Jähriger musste für seine Zivilcourage bluten



Zugetragen hat sich der Vorfall am späten Donnerstagabend gegen 23.10 Uhr vor einem Hotel in der Klostergasse. Der 36-Jährige hielt sich dort gerade auf, als er bemerkte, wie eine Frau von einer Männergruppe verbal bedrängt wurde. Als er schlichtend einschreiten wollte, ging die Gruppe auf ihn los. Mehrere Täter schlugen auf den Mann ein, bis dieser das Bewusstsein verlor und zu Boden ging.