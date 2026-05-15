Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bei Abstieg verirrt

Wanderer aus Deutschland von Bergrettung gerettet

Chronik
15.05.2026 10:27
Kein leichter Einsatz für die Bergrettung Rauris
Kein leichter Einsatz für die Bergrettung Rauris(Bild: Bergrettung Rauris)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Die Bergrettung Rauris war in der Nacht auf Freitag gefordert. In Bucheben (Salzburg) mussten zwei Wanderer aus Deutschland gerettet werden. Einer davon musste bei schwierigen Bedingungen liegend abtransportiert werden. 

0 Kommentare

Beim Abstieg von einer Almhütte in Bucheben in Rauris verloren zwei Wanderer am Donnerstagabend bei widrigsten Bedingungen die Orientierung. Das Duo aus Deutschland setzte schließlich den Notruf ab. 

Wanderer kurz nach Mitternacht gefunden
Die Suchmannschaft der Bergrettung Rauris machte sich umgehend auf den Weg. Um 0.30 Uhr konnten die beiden Wanderer ausfindig gemacht werden. Beide waren zu diesem Zeitpunkt bereits stark unterkühlt. 

Die Bergrettung musste einen Wanderer liegend abtransportieren.
Die Bergrettung musste einen Wanderer liegend abtransportieren.(Bild: Bergrettung Rauris)

Neben dem Aufstieg gestaltete sich auch die Rettung durchaus schwierig. Ein Wanderer konnte selbst absteigen, der zweite musste liegend transportiert werden und wurde im Anschluss an das Rote Kreuz übergeben. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Chronik
15.05.2026 10:27
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

VW und andere kämpfen mit dem Umstieg auf E-Mobilität und dem schwächelnden Absatz, viele ...
Alarm in Autobranche
Schock-Aussage lässt heimische Zulieferer zittern
In Deutschland läuft derzeit der Mordprozess um den achtjährigen Fabian aus Güstrow.
Prozess um Fabian (8)
Vater ist mit Mordverdächtiger wieder in Beziehung
US-Medien berichten:
Iran besitzt noch Großteil seines Raketenarsenals
Dieses Bild postete Trump und betitelte es mit „51. Bundesstaat“.
Provokantes Posting
Trump erklärt Venezuela zu „51. Bundesstaat“
Das Baby wurde auf natürlichem Weg gezeugt und zunächst von der Mutter sowie dem biologischen ...
Historisches Urteil
Italien erkennt drei Elternteile für Kind (4) an
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ski Nordisch
„Liebe Freunde“: Rätsel um Skisprung-Ikone Innauer
152.475 mal gelesen
Toni Innauer zieht sich aus den sozialen Medien zurück.
Society International
10 Finalisten, Israel-Störer & singende Swarovski!
149.522 mal gelesen
Victoria Swarovski begeisterte im „Guckloch“-Kleid und überraschte mit ihrem Gesangstalent. Am ...
Ski Alpin
Manuel Feller: Ein Posting für die Liebe
128.189 mal gelesen
Manuel Feller feiert die Liebe zu seiner Frau.
Wirtschaft
Bittere Finanz-Umfrage: Österreicher verzweifeln!
928 mal kommentiert
Symbolbild
Innenpolitik
Aus für Steuerprivilegien ukrainischer Fahrzeuge!
802 mal kommentiert
Ukrainische Fahrzeuge waren bisher von der NOVA sowie von der Pickerlüberprüfung befreit. Damit ...
Society International
Alle Finalisten, Cosmó-Party und sexy Swarovski!
721 mal kommentiert
Victoria Swarovski heizte den ESC-Fans im Glitzerbody ein.
Newsletter
Mehr Chronik
Bei Abstieg verirrt
Wanderer aus Deutschland von Bergrettung gerettet
Gartenhütte in Flammen
Zwei Verletzte bei nächtlichem Feuerwehreinsatz
Stopp für Risikolenker
Alkofahrten und Lkw-Mängel: Polizei griff durch
Justiz
Kurioser Tierquäler-Prozess: „Katze geht‘s gut“
Werfen-Tenneck
Alarmstufe 3! Dachstuhl geht in Flammen auf
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf