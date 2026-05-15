Wanderer aus Deutschland von Bergrettung gerettet

Die Bergrettung Rauris war in der Nacht auf Freitag gefordert. In Bucheben (Salzburg) mussten zwei Wanderer aus Deutschland gerettet werden. Einer davon musste bei schwierigen Bedingungen liegend abtransportiert werden.
Beim Abstieg von einer Almhütte in Bucheben in Rauris verloren zwei Wanderer am Donnerstagabend bei widrigsten Bedingungen die Orientierung. Das Duo aus Deutschland setzte schließlich den Notruf ab.
Wanderer kurz nach Mitternacht gefunden
Die Suchmannschaft der Bergrettung Rauris machte sich umgehend auf den Weg. Um 0.30 Uhr konnten die beiden Wanderer ausfindig gemacht werden. Beide waren zu diesem Zeitpunkt bereits stark unterkühlt.
Neben dem Aufstieg gestaltete sich auch die Rettung durchaus schwierig. Ein Wanderer konnte selbst absteigen, der zweite musste liegend transportiert werden und wurde im Anschluss an das Rote Kreuz übergeben.
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