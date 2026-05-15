Palvin und Sprouse erwarten ihr erstes Kind!

„Rock on“: Die süße Bestätigung auf Instagram

Kurz nach dem Red-Carpet-Debüt machten die beiden die Nachricht auch in den sozialen Medien offiziell. In einem humorvollen Instagram-Post teilten sie eine Bilderstrecke, die unter anderem ein Ultraschallbild zeigt. Besonders amüsant: Das Baby scheint auf dem Bild bereits das „Rock on“-Handzeichen zu machen.