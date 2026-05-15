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Süßer Cannes-Moment!

Palvin und Sprouse erwarten ihr erstes Kind!

Society International
15.05.2026 10:25
Wunderschöner Moment in Cannes: Barbara Palvin und Dylan Sprouse bestätigen ihre Schwangerschaft ...
Wunderschöner Moment in Cannes: Barbara Palvin und Dylan Sprouse bestätigen ihre Schwangerschaft auf dem roten Teppich.(Bild: AFP/THIBAUD MORITZ)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Die Gerüchteküche brodelte schon länger, doch nun ist es offiziell: Supermodel Barbara Palvin und Schauspieler Dylan Sprouse werden zum ersten Mal Eltern. Das Paar wählte für die große Enthüllung die glamouröseste Bühne der Welt – die Filmfestspiele von Cannes.

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Es war der Moment des Abends an der Côte d’Azur. Als Barbara Palvin (32) am Donnerstagabend gemeinsam mit ihrem Ehemann Dylan Sprouse (33) den roten Teppich des 79. Cannes Film Festivals betrat, richteten sich alle Kameras auf ein ganz besonderes Detail: ihre deutlich sichtbare Babykugel.

Sprouse und Palvin am Red Carpet. Wann das Baby kommt, gaben sie noch nicht bekannt.
Sprouse und Palvin am Red Carpet. Wann das Baby kommt, gaben sie noch nicht bekannt.(Bild: AP/John Locher)

Ein Auftritt in Baby-Blau: Die modische Botschaft?
Barbara Palvin, die für ihre atemberaubenden Looks bekannt ist, strahlte in einer fließenden, hellblauen Robe mit Feder-Details. Dass sie sich ausgerechnet für diese Farbe entschied, heizt bei den Fans bereits die Spekulationen an: Erwarten die beiden etwa einen Jungen?

Das Paar sorgte für die Überraschung am Red Carpet und sorgte auch für Spekulationen, was es ...
Das Paar sorgte für die Überraschung am Red Carpet und sorgte auch für Spekulationen, was es wohl wird.(Bild: AFP/VALERY HACHE)

Während das Paar das Geschlecht des Kindes noch nicht offiziell bestätigt hat, ließen die Bilder auf dem roten Teppich keinen Zweifel an ihrem Glück. Dylan Sprouse, ganz klassisch im eleganten Smoking, wich seiner Frau keine Sekunde von der Seite und legte immer wieder schützend den Arm um sie.

„Rock on“: Die süße Bestätigung auf Instagram
Kurz nach dem Red-Carpet-Debüt machten die beiden die Nachricht auch in den sozialen Medien offiziell. In einem humorvollen Instagram-Post teilten sie eine Bilderstrecke, die unter anderem ein Ultraschallbild zeigt. Besonders amüsant: Das Baby scheint auf dem Bild bereits das „Rock on“-Handzeichen zu machen.

Vom ersten Date bis zum Babyglück
Die Liebesgeschichte von Barbara und Dylan liest sich wie ein modernes Märchen. Nach ihrem Kennenlernen im Jahr 2017 folgte 2023 die traumhafte Hochzeit in Barbaras Heimat Ungarn. Die Schwangerschaft ist nun das nächste Kapitel einer der stabilsten und beliebtesten Beziehungen in Hollywood.

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Besonders für Barbara ist diese Nachricht ein wunderbarer Meilenstein, nachdem sie erst kürzlich offen über ihren Kampf mit Endometriose gesprochen hatte. Dass sie nun ihr erstes Kind erwartet, sorgt bei Fans weltweit für emotionale Reaktionen und Glückwünsche.

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