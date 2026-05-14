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Manuel Feller: Ein Posting für die Liebe

Ski Alpin
14.05.2026 08:07
Manuel Feller feiert die Liebe zu seiner Frau.
Manuel Feller feiert die Liebe zu seiner Frau.(Bild: Instagram.com/manuel.feller.official)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Ganz schön romantisch, der Manuel Feller. Österreichs Ski-Held widmet ein Instagram-Posting der Liebe. Und vor allem seiner Frau.

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„Alles Gute zum Hochzeitstag meiner wundervollen Ehefrau“, schreibt Feller. Dazu gibt‘s eine ganze Serie an Fotos. Immer darauf zu sehen: Feller, der schier glücklichste Ehemann der Welt, mit seiner Frau Selina. Im Vorjahr gab‘s die Hochzeit in Schladming, zum ersten Hochzeitstag die große Liebesbeteuerung auf Social Media. Sehr schön!

Große Stütze
Feller hatte gegen Ende der abgelaufenen Weltcup-Saison, wie wichtig seine Frau für ihn sei. Da und dort ließ er anklingen, mit privaten Problemen zu kämpfen zu haben (ohne detaillierter zu werden) und wie wichtig Selina in diesen Phasen für ihn sein.

Nach der Saison erklärte er, sich ein wenig zurückzuziehen, um sich mental und körperlich auf Vordermann zu bringen.

Er beendete die Saison vorzeitig, um sich einer notwendigen Operation zu unterziehen. Ein Highlight für Feller in dieser Saison war neben Olympia-Silber der Sieg im Slalom von Kitzbühel. In der Slalom-Weltcupwertung belegt er als bester Österreicher aktuell den neunten Platz.

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