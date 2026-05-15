Ein Schritt nach vorne, aber noch viel zu tun

Das Jubiläumsfinale des Frauen-Cups hat alle Erwartungen übertroffen. Zur 50. Ausgabe sollte das Endspiel für alle Beteiligten zu einem großen Fest werden. Und das wurde es auch. Der Zuschauerrekord von 2300 aus dem Jahr 2024 wurde im neuen Stadion des Wiener Sport-Clubs gleich auf 4600 Besucher verdoppelt! Schon eineinhalb Stunden vor Anpfiff tummelten sich unzählige Fans vor den Eingängen. Auf den Rängen sorgten die Anhänger – der Großteil davon in Violett – für sehr gute Stimmung. Auch von den Bullen kam ein kleiner Teil des harten Fankerns und einige hundert weitere Unterstützer, darunter Geschäftsführer Stephan Reiter. Ein wichtiges Zeichen von ihm, dass der Klub den Erfolg, der der Finaleinzug war, auch würdigt.