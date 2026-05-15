Ultra-Fan: „Habe ESC immer auf Omas Sofa geschaut“

Du warst ja selbst auch 2024 in Malmö beim ESC vor Ort. Haben es die Schweden rückblickend besser gemacht?

Ich war die ganze Woche dort und bei allen Liveshows. Das war schon sehr cool, aber auch intensiv. In Malmö hat das Thema mit Israel so richtig Fahrt aufgenommen. Ich war schockiert, wie sehr das die Fans spaltete. Du hast teilweise wirklich die Luft schneiden können, weil alles so angespannt war.