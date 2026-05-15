Salzburg-Youngster wechselt in die Premier League

Dass Innenverteidiger Jannik Schuster aller Voraussicht nach in die englische Premier League wechseln wird, berichtete die „Krone“ bereits. Am Freitagvormittag wurde der Deal offiziell. Red Bull Salzburg darf sich über eine hohe Ablösesumme freuen.
Der Deal ist durch! Jannik Schuster, Innenverteidiger beim FC Red Bull Salzburg, schnürt ab der kommenden Saison für den FC Brentford die Schuhe. Der Tiroler, der 2020 zu den Bullen kam und sich in dieser Spielzeit einen Stammplatz im Abwehrzentrum sicherte, unterschreibt beim Klub aus der Premier League einen langfristigen Vertrag.
„Gute Voraussetzungen, um sich auch in England durchzusetzen“
Der 19-Jährige ist nach Joane Gadou (zum BVB) damit der nächste Innenverteidiger, der Salzburg nach dieser Saison verlassen wird. „Ohne Salzburg wäre dieser Schritt in die Premier League nicht möglich gewesen“, empfindet Schuster viel Dankbarkeit für seinen Klub, bei dem er in Akademie-Zeiten fünf Meistertitel feiern konnte, später für den FC Liefering und in der UEFA Youth League weitere Erfahrungen sammelte.
„Jannik hat sich bei uns über die Jahre sehr gut entwickelt und bringt mit seiner Robustheit gute Voraussetzungen mit, um sich auch in England durchzusetzen“, streute Sportboss Marcus Mann der bald ehemaligen Nummer 44 von Red Bull Salzburg Rosen. Mann selbst darf sich über eine tolle Ablösesumme für die Klubkasse freuen. So sollen die Bullen bis zu 20 Millionen Euro für Schuster kassieren.
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