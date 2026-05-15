Salzburg-Youngster wechselt in die Premier League

„Gute Voraussetzungen, um sich auch in England durchzusetzen“

Der 19-Jährige ist nach Joane Gadou (zum BVB) damit der nächste Innenverteidiger, der Salzburg nach dieser Saison verlassen wird. „Ohne Salzburg wäre dieser Schritt in die Premier League nicht möglich gewesen“, empfindet Schuster viel Dankbarkeit für seinen Klub, bei dem er in Akademie-Zeiten fünf Meistertitel feiern konnte, später für den FC Liefering und in der UEFA Youth League weitere Erfahrungen sammelte.