Nachts aufgewacht – wie schlafe ich wieder ein?

Blutdruck, Schmerzen, Toilettengänge

„Nicht zu unterschätzen sind zudem ein schlecht eingestellter Blutdruck oder Schmerzen. Sie müssen gar nicht wirklich stark sein, um den Schlaf (massiv) zu stören und Betroffene aufzuwecken. Auch das Bedürfnis, nachts ein paar Mal Wasser lassen zu müssen, macht wach“, gibt der Facharzt zu bedenken. „Abgesehen von Herzerkrankungen kann eine vermehrte nächtliche Harnausscheidung auch durch Störungen der Stress- und Hormonregulation begünstigt werden“, erklärt Dr. Saletu. Er spricht dabei von einer Stressregulationsstörung bzw. einem hoch regulierten Stresssystem.