Verbrechen im Zeitalter Künstlicher Intelligenz

Cybercrime und Datenschutz

Doch was hat sie bewogen, das Landesgericht Wien nach 30 Jahren zu verlassen und nach Niederösterreich zu gehen? „Ich wohne in der Region, mein Mann kommt aus St. Pölten“, ist Spreitzer-Kropiunik froh über ihre Entscheidung. Und mit welchen Herausforderungen sieht sich die Justiz konfrontiert? Aus Sicht von Spreitzer-Kropiunik sind vor allem Delikte im Bereich Cybercrime ein Thema, aber auch Datenschutz und Künstliche Intelligenz. Verbrecher „arbeiten“ immer öfter auch mit KI. „Hier könnte es etwa bei Beweisfotos schwierig werden zu erkennen, welche echt und welche Fake sind“.