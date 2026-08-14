Videos und PlayStation als Lebensversicherung

Stundenlang bereitete sich der Oberösterreicher Thomas „Uccio“ Altendorfer mit Onboard-Videos und sogar einem Konsolen-Spiel auf den Manx Grand Prix auf der legendären Isle of Man vor, wo er ab Sonntag die 60 km lange Strecke erstmals im Renntempo absolvieren wird.
Über 270 Rennfahrer kamen dort bereits ums Leben – und dennoch ist es für viele Straßenfahrer das höchste der Gefühle! Die Isle of Man, gnadenlos, aber für die pfeilschnellen Zweiradartisten Faszination pur. Auch Thomas „Uccio“ Altendorfer sagt: „Das ist der ganz große Traum, dort zu fahren!“ Und nun ist er für den Waldinger auch zum Greifen nahe. Denn der 29-Jährige ergatterte als erster Österreicher seit zehn Jahren ein Ticket für den von 16. bis 24. August über die Bühne gehenden Manx Grand Prix.
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