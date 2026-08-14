Videos und PlayStation als Lebensversicherung

Über 270 Rennfahrer kamen dort bereits ums Leben – und dennoch ist es für viele Straßenfahrer das höchste der Gefühle! Die Isle of Man, gnadenlos, aber für die pfeilschnellen Zweiradartisten Faszination pur. Auch Thomas „Uccio“ Altendorfer sagt: „Das ist der ganz große Traum, dort zu fahren!“ Und nun ist er für den Waldinger auch zum Greifen nahe. Denn der 29-Jährige ergatterte als erster Österreicher seit zehn Jahren ein Ticket für den von 16. bis 24. August über die Bühne gehenden Manx Grand Prix.