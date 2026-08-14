„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause

Hündin Snowy (7 Jahre) sucht ein ruhiges Zuhause bei Menschen, die ihr genügend Zeit zum Ankommen geben. Sie braucht Zeit, um Vertrauen zu fassen, aber einmal aufgetaut, zeigt sie sich sehr freundlich und liebenswert. Ein Artgenosse an ihrer Seite würde Snowy sehr glücklich machen, weil sie sich stark an anderen Hunden orientiert. Tel.: 0732/247887.