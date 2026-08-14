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„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause

Tierecke
14.08.2026 14:00
Wellensittich Erol, Katze Shizuka und der Senior Nero warten noch auf ihre Traumplätze.
Wellensittich Erol, Katze Shizuka und der Senior Nero warten noch auf ihre Traumplätze.(Bild: Krone KREATIV/Tierheim Linz)
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Von Krone Oberösterreich

Nicht alle Fellnasen haben das Glück, in einer geborgenen Umgebung aufzuwachsen. Wir stellen hier einige Tiere vor, mit denen es das Schicksal nicht so gut meinte. Sie können adoptiert werden.

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Erol – der Gesellige
(Bild: Tierheim Linz)

Erol (2,5 Jahre) kam aus mieser Haltung ins Tierheim. Mittlerweile hat er Anschluss in einer Wellensittichgruppe gefunden, wo er zunehmend aufblüht und sich sehr wohl fühlt. Deshalb sollte der männliche Sittich auch im neuen Zuhause neben einer großen Voliere unbedingt wieder Artgenossen vorfinden.Tel.: 0732/247887.

Snowy – die Zurückhaltende
(Bild: Tierheim Linz)

Hündin Snowy (7 Jahre) sucht ein ruhiges Zuhause bei Menschen, die ihr genügend Zeit zum Ankommen geben. Sie braucht Zeit, um Vertrauen zu fassen, aber einmal aufgetaut, zeigt sie sich sehr freundlich und liebenswert. Ein Artgenosse an ihrer Seite würde Snowy sehr glücklich machen, weil sie sich stark an anderen Hunden orientiert. Tel.: 0732/247887.

Shizuka – die Schmusekatze
(Bild: Tierheim Linz)

Die weibliche Samtpfote Shizuka (2 Jahre) wurde als Fundtier abgegeben. Sie zeigt sich extrem freundlich und verschmust, liebt Streicheleinheiten und Aufmerksamkeit sehr. Aufgrund einer Herzerkrankung benötigt sie zweimal täglich Medikamente. Im neuen Zuhause sollte gesicherter Freigang vorhanden sein. Gesucht werden verantwortungsbewusste Menschen mit viel Herz. Tel.: 0732/247887.

Mümmel – der Freundliche
(Bild: Tierheim Linz)

Das kleine Zwergkaninchen Mümmel (10 Monate, männlich) ist sehr neugierig und aufgeschlossen. Mümmel wird zu einer weiblichen Artgenossin in artgerechte Kaninchenhaltung vermittelt. Tel.: 0732/247887.

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 Nero – der Freundliche
(Bild: Tierheim Linz)

Der freundliche Labrador-Rüde Nero (11 Jahre) sucht nach dem Tod seines Besitzers eine neue Bleibe. Er hat aufgrund seines Alters schon ein paar „Baustellen“ – sein Bewegungsapparat ist stark eingeschränkt. Trotzdem genießt er Zuwendung, ruhige Spaziergänge und die Nähe der Menschen sehr. Auch seine Artgenossen mag Nero sehr gerne. Wo darf der süße Hundesenior seinen Lebensabend verbringen? Tel.: 0732/247887.

Kasimir – der Unkomplizierte
(Bild: Pfotenhilfe Lochen)

Kasimir ist ein richtiger Traumkater. Er wurde 2024 geboren, ist extrem verschmust und liebt ausgiebiges Kuscheln über alles. Da er Freigang gewohnt ist, sollte ihm dieser auch im neuen Zuhause wieder geboten werden. Andere Katzen mag er sehr. Tel.: 0664/8485571.

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