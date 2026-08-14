S-Bahn: Weiter Suche nach Ursache für Kabelbrand

Die beschädigten Kabel wurden in der Nacht auf Freitag entfernt. „Neue Kabel sind bereits angeliefert und werden nun verlegt“, sagte Winder. Die Instandsetzungsarbeiten nach dem Brand werden zumindest noch bis zum Beginn der ohnehin ab 7. September geplanten Hauptsperre der S-Bahn-Stammstrecke zwischen Wien-Hauptbahnhof und Wien-Praterstern andauern.