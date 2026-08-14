Mexiko: Präsidentensohn darf nicht in die USA

Vorwürfe gegen US-Außenminister

López Beltrán machte US-Außenminister Marco Rubio und dessen Stellvertreter Christopher Landau für den Entzug seines Visums verantwortlich. Beide hätten die Maßnahme gegen ihn angeordnet, behauptete er. Gleichzeitig betonte er, es gebe keinerlei Beweise dafür, dass er mit unmoralischem oder strafbarem Verhalten in Verbindung stehe.