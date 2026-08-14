„Alte Bekannte“ attackieren Mann in U-Bahn-Station

Zum Aufeinandertreffen kam es am Mittwoch kurz nach 21.15 Uhr. Die drei Männer gerieten in einen zunächst verbalen Streit, in dessen Folge einer von ihnen einen Teleskopschlagstock zückte und damit auf den Arm des 43-Jährigen einschlug. Der zweite Angreifer war ebenfalls bewaffnet, er hatte eine Luftdruck- oder Schreckschusswaffe bei sich, berichtete die Exekutive am Freitag.