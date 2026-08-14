„Alte Bekannte“ attackieren Mann in U-Bahn-Station

Brutaler Angriff in einer Wiener U-Bahn-Station: Ein 43-Jähriger ist am Mittwochabend in der Station Enkplatz von zwei Männern attackiert und verletzt worden. Die Angreifer waren für das Opfer keine Unbekannten, einer der beiden hatte den 43-Jährigen bereits in der Vergangenheit massiv bedroht, weshalb es sogar zur Anzeige bei der Polizei gekommen war.
Zum Aufeinandertreffen kam es am Mittwoch kurz nach 21.15 Uhr. Die drei Männer gerieten in einen zunächst verbalen Streit, in dessen Folge einer von ihnen einen Teleskopschlagstock zückte und damit auf den Arm des 43-Jährigen einschlug. Der zweite Angreifer war ebenfalls bewaffnet, er hatte eine Luftdruck- oder Schreckschusswaffe bei sich, berichtete die Exekutive am Freitag.
Fahndung eingeleitet
Damit gab der Täter mehrere Schüsse ab. Die Angreifer ergriffen im Anschluss daran die Flucht. Die Polizei wurde alarmiert. Eine Sofortfahndung nach den Flüchtigen verlief allerdings ergebnislos.
Morddrohung per Textnachricht
Das Opfer hatte lediglich leichte Verletzungen davongetragen, lehnte eine Versorgung durch die Rettung ab. Gegen einen der Angreifer lag bereits eine Anzeige vor. Schon am 9. August hatte der Verdächtige den 43-Jährigen per Textnachricht mit dem Umbringen bedroht, wie sich im Zuge der Erhebungen herausstellen sollte.
Die Suche nach den Tätern läuft, ebenso Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung, der Körperverletzung und der Gefährdung der körperlichen Sicherheit.
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