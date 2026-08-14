Österreicher-Duo löst Ticket für EM-Viertelfinale

Philipp Waller/Moritz Pristauz haben am Freitag bei der Beach-Volleyball-EM in Stare Jablonki das Viertelfinale erreicht. Für Timo Hammarberg/Tim Berger kam im zweiten Duell Österreich-Schweiz hingegen das Aus.
Die beiden 30-jährigen Österreicher besiegten die Schweizer Julian Friedli/Jonathan Jordan 2:0 (20,13) und treffen am Samstag auf die Franzosen Teo Rotar/Arnaud Gauthier-Rat. Hammarberg und Berger unterlagen Adrian Heidrich/Yves Haussener recht glatt 0:2 (-13,-20) und sind EM-Neunte.
Waller/Pristauz hatten sich im hart umkämpften ersten Satz mit der zweiten Möglichkeit zum 22:20 den Durchgang gesichert. Danach gingen sie rasch 4:0 in Front und ließen sich diesen Vorsprung nicht mehr nehmen. Hammarberg/Berger hielten gegen Heidrich/Haussener im ersten Satz bis zum 8:8-Gleichstand mit, dann holten die Eidgenossen ab dem 11:10 bis zum 18:10 aber einen Acht-Punktevorsprung heraus. Im zweiten Satz drehte das ÖVV-Duo ein 6:8 zum 9:8 und steuerte bei 19:16 schon auf den Satzausgleich zu. Doch die Schweizer holten das Momentum wieder auf ihre Seite und nutzten ihren zweiten Matchball zum 22:20.
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