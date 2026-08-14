Vom WAC-Abgang zum Bundesliga-Stammspieler

Der WAC plante nicht mit ihm, am Samstag wartet er als Gegner: Lustenau-Verteidiger Niklas Pertlwieser erlebt einen echten Senkrechtstart. Der 22-jährige Kärntner spricht über seine Zeit in Wolfsberg und der 2. Liga, sein unverhofftes Bundesliga-Debüt und wieso das Verteidigen in der Familie liegt. . .