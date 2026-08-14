KI erkennt das Alter von Organen an Gewebeproben

Diese „KI-basierten ‘Gewebeuhren‘“, wie sie die Forscher nennen, wurden anhand feiner Merkmale darauf trainiert, zu erkennen, wie sich der Gewebeaufbau im Laufe des Lebens verändert. Tatsächlich wurde das Alter der Personen anhand der Proben ziemlich genau bestimmt. Besonders bei krankhaft verändertem Gewebe zeigte sich die KI treffsicher. Im Schnitt lag die Abweichung bei nur 4,9 Jahren.