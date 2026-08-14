Per Giftinjektion
Drei Hinrichtungen in den USA an nur einem Tag
Erstmals seit 2010 sind in den USA drei Hinrichtungen an einem einzigen Tag vollzogen worden. Das Todesurteil wurde in den Bundesstaaten Tennessee, Oklahoma und Alabama jeweils per Giftinjektion vollstreckt.
In Nashville im US-Bundesstaat Tennessee wurde nach Angaben der Strafvollzugsbehörde der 66 Jahre alte Anthony Hines hingerichtet, weil er im Jahr 1985 ein Zimmermädchen getötet hatte.
Es war die erste Vollstreckung der Todesstrafe in dem südlichen Bundesstaat, seit im Mai der Versuch gescheitert war, das Todesurteil im Fall eines anderen Häftlings zu vollstrecken. Damals wurde die Hinrichtung abgebrochen, weil keine geeignete Vene gefunden werden konnte.
Mord an Lebensgefährtin
Im Bundesstaat Oklahoma wurde der Staatsanwaltschaft zufolge der 70 Jahre alte Carlos Cuesta-Rodriguez für den Mord an seiner Lebensgefährtin im Jahr 2003 hingerichtet.
Im Bundesstaat Alabama starb nach Behördenangaben der 42 Jahre alten Jeremy Williams durch eine Giftspritze. Er war wegen der Vergewaltigung und Ermordung eines fünf Jahre altes Mädchens verurteilt worden.
Heuer bereits 22 Hinrichtungen
Drei Hinrichtungen an einem einzigen Tag hatte es zuvor laut dem US-Informationszentrum zur Todesstrafe seit 2010 nicht mehr gegeben. Heuer wurden damit bereits 22 Menschen in US-Gefängnissen hingerichtet, allein zwölf davon in Florida.
Von den 50 US-Bundesstaaten haben 23 die Todesstrafe abgeschafft, in drei weiteren gilt ein Moratorium. US-Präsident Donald Trump hat dazu aufgerufen, die Todesstrafe häufiger zu verhängen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.