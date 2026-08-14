Senior (77) nach Unfall in Tiroler Schwimmbad tot

Ein 77-Jähriger ist nach einem Badeunfall im Schwimmbad im Tiroler Oberndorf (Bezirk Kitzbühel) am Donnerstagvormittag noch am Nachmittag im Krankenhaus St. Johann verstorben. Der Hergang ist noch unklar.
Eine Frau hatte den Mann leblos im Wasser treibend entdeckt. Zwei Bademeister zogen ihn aus dem Schwimmbecken und begannen mit der Reanimation. Wie es zu dem Unfall kam, sei noch unklar, so die Polizei.
Nach Reanimation ins Krankenhaus
Nach den Reanimationsmaßnahmen der beiden Bademeister hätten die Rettungskräfte die Wiederbelebungsmaßnahmen übernommen, hieß es weiters. Diese seien auch erfolgreich verlaufen. Der Mann sei dann mit einer leichten Wunde am Kopf ins Krankenhaus St. Johann gebracht worden.
Obduktion der Leiche angeordnet
Dort verstarb er am Nachmittag. Nähere Details seien noch nicht bekannt. Es gelte die Ergebnisse der Obduktion abzuwarten, die wohl im Laufe des Freitags oder Samstagfrüh vorliegen würden.
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