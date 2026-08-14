„Rose“ für Österreich im Rennen um Auslandsoscar

Shortlist im Dezember

Nun gilt es vor der 99. Oscar-Gala am 14. März im Dolby Theatre von Los Angeles noch einige Hürden zu überwinden. So wird am 15. Dezember die Shortlist mit jenen Werken veröffentlicht, die es in die zweite Runde bei den Auslandsoscars geschafft haben. Daraus wird dann am 21. Jänner 2027 die eigentliche Nominierungsliste destilliert.