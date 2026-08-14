Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Film mit Sandra Hüller

„Rose“ für Österreich im Rennen um Auslandsoscar

Society International
14.08.2026 13:37
Den Silbernen Bären durfte sich Sandra Hüller für ihre Rolle in „Rose“ bereits abholen. Gibt es ...
Den Silbernen Bären durfte sich Sandra Hüller für ihre Rolle in „Rose“ bereits abholen. Gibt es bald einen Auslandsoscar als Draufgabe?(Bild: APA/dpa/Sebastian Christoph Gollnow)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Österreich schickt Markus Schleinzers Schwarz-Weiß-Drama „Rose“ ins Rennen um den Auslandsoscar 2027: Die zuständige Jury gab am Freitag bekannt, den emanzipatorischen Historienfilm, für den Hauptdarstellerin Sandra Hüller bei der Berlinale mit einem Silbernen Bären gewürdigt wurde, als Kandidat für den besten internationalen Film einzureichen. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Damit setzte sich das hochgelobte Werk gegen „Gentle Monster“ von Marie Kreutzer und „Vier minus Drei“ von Adrian Goiginger durch.

In „Rose“ spielt Hüller eine Frau inmitten des Dreißigjährigen Krieges, die sich als Mann ausgibt und sich damit in einer Dorfgemeinschaft etabliert – stets unter dem Damoklesschwert der Entdeckung.

Sandra Hüller spielt in „Rose“ die Hauptrolle. Der Film geht für Österreich ins Rennen um einen ...
Sandra Hüller spielt in „Rose“ die Hauptrolle. Der Film geht für Österreich ins Rennen um einen Auslandsoscar.(Bild: 2026_Schubert, ROW Pictures, Walker+Worm Film, Gerald Kerkletz)

Schleinzer freut sich auf Oscar-Weg
„,Rose‘ ist ein Werk wie aus einem Guss, die poetischen Schwarz-Weiß-Bilder entfalten in ihrer Klarheit eine geradezu betörende Wirkung und enorme visuelle Kraft. Markus Schleinzers herausragende Filmsprache schafft unumstößliche Klarheit und tiefe emotionale Wahrhaftigkeit zugleich. Der elliptisch erzählte Film bleibt dabei leise, ohne je an Intensität zu verlieren“, begründete die Jury ihre Entscheidung.

„,Rose‘ hat bereits einen ersten fulminanten Weg genommen. Dass wir diesen Weg nun für Österreich weitergehen dürfen, bedeutet uns sehr viel“, zeigte sich Markus Schleinzer in einer Aussendung erfreut vom Zuspruch durch das Fachgremium.

Lesen Sie auch:
In „Rose“ spielt Hüller eine Frau, die sich als Mann ausgibt, um dadurch ein besseres Leben zu ...
Berlinale mit „Rose“
Sandra Hüller: „Sie wusste, es kann tödlich enden“
16.02.2026
Film mit Ryan Gosling
Sandra Hüller hebt ab in Richtung Hollywood
21.03.2026

Shortlist im Dezember
Nun gilt es vor der 99. Oscar-Gala am 14. März im Dolby Theatre von Los Angeles noch einige Hürden zu überwinden. So wird am 15. Dezember die Shortlist mit jenen Werken veröffentlicht, die es in die zweite Runde bei den Auslandsoscars geschafft haben. Daraus wird dann am 21. Jänner 2027 die eigentliche Nominierungsliste destilliert.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
14.08.2026 13:37
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Sonnenfinsternis beobachten: Das müssen Sie wissen
140.044 mal gelesen
Österreich
Sonnenfinsternis: So war das Spektakel am Himmel
129.262 mal gelesen
Die Sonnenfinsternis zog Menschen im ganzen Land in ihren Bann. 
Wien
Grillhaus-Clan zieht in Wien Spur der Verwüstung
104.659 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der Grillhaus-Clan weigert sich seit Monaten, die abgefackelte Immobilie in Floridsdorf an die ...
Österreich
Bundesheer: Wer kennt diese verdächtigen Russen?
1014 mal kommentiert
Kennen Sie einen der gesuchten russischen „Diplomaten“?
Außenpolitik
Auswandern nach Russland? Kneissl will helfen
848 mal kommentiert
Nach kurzer Funkstille geistert die ehemalige Politikerin schon wieder durch die russischen ...
Innenpolitik
Anzeige gegen Walter Ruck und Michael Ludwig
829 mal kommentiert
Zwischen Walter Ruck und Michael Ludwig passte bis zuletzt kein Blatt.
Mehr Society International
Film mit Sandra Hüller
„Rose“ für Österreich im Rennen um Auslandsoscar
„Magische Momente“
Alessandra Ambrosio zeigt ihren XXL-Verlobungsring
„Freikarte aus Häfn“
Robbie Williams gesteht: „Ich habe Autismus“
„Rosenheim-Cops“
Fix! Wann Frau Stockls Abschied im TV zu sehen ist
Seltene Enthüllungen
Darum wurde Kidman vor Ehe mit Tom Cruise gewarnt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf