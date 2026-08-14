Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Rückkehr nach England

Ex-Rapidler Weimann hat einen neuen Klub gefunden

Fußball International
14.08.2026 14:15
Ex-Rapidler Andreas Weimann kehrt nach England zurück.
Ex-Rapidler Andreas Weimann kehrt nach England zurück.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Andreas Weimann hat nach seinem Aus bei Rapid einen neuen Klub gefunden. Der 35-Järhige kehrt zurück nach England und unterschreibt dort beim Viertligisten Cheltenham Town.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Ein Jahr in zurück in Österreich reichte wohl dem Wiener, den es nun wieder zurück in seine Wahlheimat England zieht. Weimann war im Winter leihweise von Derby County zu Rapid gewechselt – nach 15 Auftritten in grün-weiß entschieden sich die Hütteldorfer jedoch gegen eine fixe Verpflichtung.

„Bringt viel Qualität“
Sein Vertrag beim Zweitligisten Derby County lief im Sommer aus, woraufhin er sich nun Cheltenham Town in der League 2 anschloss. Dort soll er vor allem viel Erfahrung mitbringen. „Andreas bringt Qualität in unseren Kader. Er hat während seiner gesamten Karriere konstant auf hohem Niveau gespielt und auch für sein Land überzeugt“, erklärte sein neuer Trainer Steve Cotterill den Transfer.

Zweite Heimat
Für Andreas Weimann ist England mittlerweile zur zweiten Heimat geworden. Mit nur 16 Jahren wechselte der Stürmer zu Aston Villa, für die er auch in der Premier League spielte. Bis auf die kurze Zwischenstation in Hütteldorf verbrachte Weimann seine ganze Karriere auf der Insel, spielte unter anderem für Klubs wie Watford, Wolverhampton, Bristol City, West Bromwich und Blackburn.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball International
14.08.2026 14:15
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Sonnenfinsternis beobachten: Das müssen Sie wissen
140.117 mal gelesen
Österreich
Sonnenfinsternis: So war das Spektakel am Himmel
129.352 mal gelesen
Die Sonnenfinsternis zog Menschen im ganzen Land in ihren Bann. 
Wien
Grillhaus-Clan zieht in Wien Spur der Verwüstung
104.824 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der Grillhaus-Clan weigert sich seit Monaten, die abgefackelte Immobilie in Floridsdorf an die ...
Österreich
Bundesheer: Wer kennt diese verdächtigen Russen?
1014 mal kommentiert
Kennen Sie einen der gesuchten russischen „Diplomaten“?
Innenpolitik
Anzeige gegen Walter Ruck und Michael Ludwig
831 mal kommentiert
Zwischen Walter Ruck und Michael Ludwig passte bis zuletzt kein Blatt.
Außenpolitik
Auswandern nach Russland? Kneissl will helfen
808 mal kommentiert
Nach kurzer Funkstille geistert die ehemalige Politikerin schon wieder durch die russischen ...
Mehr Fußball International
Rückkehr nach England
Ex-Rapidler Weimann hat einen neuen Klub gefunden
Ersatz schon am Weg?
ManCity-Trainer schließt Rodri-Abgang nicht aus
Sportkrone Inside
Klopp, Xavi, Zidane – Nonplusultra auf Trainerbank
Ex-Austrianer lacht
„Europäische Demütigung!“ Spott für Traditionsklub
Sport Tv Logo
Legionär Braunöder
„Österreich steht momentan nicht auf meinem Plan“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf