Ex-Rapidler Weimann hat einen neuen Klub gefunden

Zweite Heimat

Für Andreas Weimann ist England mittlerweile zur zweiten Heimat geworden. Mit nur 16 Jahren wechselte der Stürmer zu Aston Villa, für die er auch in der Premier League spielte. Bis auf die kurze Zwischenstation in Hütteldorf verbrachte Weimann seine ganze Karriere auf der Insel, spielte unter anderem für Klubs wie Watford, Wolverhampton, Bristol City, West Bromwich und Blackburn.