Ex-Rapidler Weimann hat einen neuen Klub gefunden

Andreas Weimann hat nach seinem Aus bei Rapid einen neuen Klub gefunden. Der 35-Järhige kehrt zurück nach England und unterschreibt dort beim Viertligisten Cheltenham Town.
Ein Jahr in zurück in Österreich reichte wohl dem Wiener, den es nun wieder zurück in seine Wahlheimat England zieht. Weimann war im Winter leihweise von Derby County zu Rapid gewechselt – nach 15 Auftritten in grün-weiß entschieden sich die Hütteldorfer jedoch gegen eine fixe Verpflichtung.
„Bringt viel Qualität“
Sein Vertrag beim Zweitligisten Derby County lief im Sommer aus, woraufhin er sich nun Cheltenham Town in der League 2 anschloss. Dort soll er vor allem viel Erfahrung mitbringen. „Andreas bringt Qualität in unseren Kader. Er hat während seiner gesamten Karriere konstant auf hohem Niveau gespielt und auch für sein Land überzeugt“, erklärte sein neuer Trainer Steve Cotterill den Transfer.
Zweite Heimat
Für Andreas Weimann ist England mittlerweile zur zweiten Heimat geworden. Mit nur 16 Jahren wechselte der Stürmer zu Aston Villa, für die er auch in der Premier League spielte. Bis auf die kurze Zwischenstation in Hütteldorf verbrachte Weimann seine ganze Karriere auf der Insel, spielte unter anderem für Klubs wie Watford, Wolverhampton, Bristol City, West Bromwich und Blackburn.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.