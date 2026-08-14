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Betrüger festgenommen

Falscher Polizist stiehlt 75-Jähriger 70.000 Euro

Wien
14.08.2026 14:25
35-jähriger Mann gab sich als Polizist aus und stahl einer alten Dame 70.000 Euro.
35-jähriger Mann gab sich als Polizist aus und stahl einer alten Dame 70.000 Euro.(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ein 35-jähriger Wiener soll eine 75-Jährige mit einer perfiden Betrugsmasche um rund 70.000 Euro gebracht haben. Er gab sich als Polizist aus und überzeugte die Frau, ihre Ersparnisse aus einem Bankschließfach zu holen. Nun wurde der Verdächtige festgenommen.

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Beamte des Landeskriminalamts Wien konnten Donnerstagfrüh nach intensiven Ermittlungen einen 35-jährigen österreichischen Staatsbürger als Tatverdächtigen ausforschen und festnehmen. Er soll am 29. Juli eine 75-jährige Frau dazu gebracht haben, ihre Ersparnisse aus einem Bankschließfach in Wien-Donaustadt zu holen.

Zuvor hatte ein bislang unbekannter Täter die Frau telefonisch kontaktiert. Er gab sich als Leiter des Landeskriminalamts Wien aus und warnte die Seniorin, dass ihr Geld in der Bank nicht sicher sei.

Die Frau folgte den Anweisungen und übergab ihre Ersparnisse schließlich dem 35-Jährigen. Der entstandene Schaden beträgt rund 70.000 Euro. Die Ermittler gehen dem Verdacht nach, dass der Mann als Teil einer kriminellen Organisation gehandelt haben könnte.

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Waffen bei Hausdurchsuchung gefunden
Der Verdächtige wurde am Donnerstagfrüh von Beamten der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität an seiner Wohnadresse in Wien-Meidling festgenommen.

Bei der anschließenden Durchsuchung seiner Wohnung machten die Polizisten weitere Funde. Sie stellten zwei Schlagringe, einen Elektroschocker und eine geladene Faustfeuerwaffe sicher. Besonders brisant: Gegen den 35-Jährigen bestand bereits ein behördliches Waffenverbot.

Der Mann wurde wegen des Verdachts des schweren Betrugs im Rahmen einer kriminellen Organisation sowie wegen Verstößen gegen das Waffengesetz angezeigt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er in eine Justizanstalt eingeliefert. 

Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen. Die Polizei versucht insbesondere herauszufinden, wer hinter dem ersten Anruf steckt und ob weitere Personen an dem Betrug beteiligt waren.

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