Klopp, Xavi, Zidane – Nonplusultra auf Trainerbank

Die 48. Episode des „sportkrone Inside“-Podcasts hat es in sich. Neben den starken Europacup-Auftritten der österreichischen Teams geht es um die neu bestellten Teamchefs. Nach der verpatzten WM soll umgekrempelt werden – mit Superstars wie Zidane, Xavi, Klopp & Mancini. Gute Unterhaltung mit Stefan Maierhofer und Marco Cornelius!