ManCity-Trainer schließt Rodri-Abgang nicht aus

Vor dem Community Shield am Sonntag steht bei Manchester City der mögliche Abgang von Rodri besonders im Fokus. Nun gibt es auch Spekulationen über eine Verpflichtung von Argentinien-Star Enzo Fernandez – ein möglicher Ersatz für den Spanier?
„Jetzt, 48 Stunden vor dem Finale, meinem ersten in diesem Verein, konzentriere ich mich nicht auf Abgänge oder Zugänge von Spielern, sondern nur darauf, wie wir uns optimal auf das Spiel vorbereiten und versuchen, das Finale zu gewinnen“, ließ sich der Neotrainer nur wenig entlocken. Der eine oder andere Wechsel sei aber durchaus vorstellbar. „Wir können Spieler kaufen und verkaufen, bis zum Ende des Transferfensters ist alles möglich. Natürlich gibt es Dinge, die wir tun müssen. Wie viele, weiß ich im Moment noch nicht. Es kann einer sein, es können zwei sein“, sagte Maresca vor dem Match des Cupsiegers gegen den Premier-League-Sieger am Sonntag in Cardiff.
Rodri wieder fit
Der nach der WM am Rücken operierte Rodri sei jedenfalls bereits wieder fit für das Training. „Ich habe ihn gerade im Gebäude gesehen, ihn herzlich umarmt. Er schaut gut aus, werden wir sehen, was passiert“, sagte Maresca.
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