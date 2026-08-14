ÖSV-Riesentorläufer lüftet Ausrüster-„Geheimnis“

Nach der Olympia-Saison liefen im alpinen Skiweltcup zahlreiche Ausrüsterverträge ab und es gab einige spektakuläre Transfers, wie etwa jenen des Norwegers Henrik Kristoffersen von Van Deer zur Vorarlberger Skischmied HEAD. Auch im ÖSV-Lager entschieden sich einige AthletInnen für einen Wechsel.
„Ich hatte generell das Gefühl, dass ich ein bisschen feststecke und Veränderung brauche“, hatte Noel Zwischenbrugger schon vor knapp zwei Monaten verraten. Damals gab er bekannt, dass er in einer neuen ÖSV-Trainingsgruppe – mit dem dreifachen Olympiasieger Matthias Mayer als Chef – untergekommen, fürs Sommertraining zu Jürgen „Locki“ Loacker gewechselt ist und sich von seinem langjährigen Ausrüster Atomic getrennt hat. „Ich war absolut zufrieden, wollte aber etwas Neues probieren.“
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