ÖSV-Riesentorläufer lüftet Ausrüster-„Geheimnis“

„Ich hatte generell das Gefühl, dass ich ein bisschen feststecke und Veränderung brauche“, hatte Noel Zwischenbrugger schon vor knapp zwei Monaten verraten. Damals gab er bekannt, dass er in einer neuen ÖSV-Trainingsgruppe – mit dem dreifachen Olympiasieger Matthias Mayer als Chef – untergekommen, fürs Sommertraining zu Jürgen „Locki“ Loacker gewechselt ist und sich von seinem langjährigen Ausrüster Atomic getrennt hat. „Ich war absolut zufrieden, wollte aber etwas Neues probieren.“