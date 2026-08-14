Wie deutsche Autokrise unsere Zulieferer trifft

Sechs von zehn österreichische Autozulieferer exportieren nach Deutschland – dementsprechend abhängig sind viele heimische Firmen von der Entwicklung der deutschen Autobauer. Patentrezept gegen die Krise gibt es keines, sagt Branchenvertreter Clemens Zinkl im „Krone“-Gespräch.
Die deutschen Autohersteller stecken in der Krise. Allen voran der VW-Konzern, der zehntausende Stellen abbauen und seine Produktion verkleinern will. Das hat Folgen für die vor allem in Oberösterreich starke Zulieferindustrie. Der Hörschinger Autozulieferer Polytec etwa passte seine „Kapazitäten der Nachfrage an“, wie es vom Unternehmen hieß, und schloss Werke in Großbritannien sowie in Deutschland. Die Folge: 800 Stellen wurden abgebaut – die „Krone“ berichtete.
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