Duell mit Deutschen letzter EM-Test für ÖVV-Frauen

Gemeinsame Trainings mit Deutschen

ÖVV-Teamchef Roland Schwab hatte seine Truppe zuletzt für eine Trainingswoche im Landessportzentrum Steinbrunn versammelt. Dort waren seit Montag auch die Deutschen einquartiert, es standen sogar gemeinsame Trainingseinheiten auf dem Programm. Schwab hat einen guten Eindruck von seinem Team. „Die Spielerinnen nehmen die Learnings aus Montenegro wirklich gut mit. Wir arbeiten gezielt an Angriffs-Block-Situationen, wo wir uns noch verbessern müssen. Das Service haben wir in der Zwischenzeit stabilisiert, auch von der Qualität, die es bei der EM brauchen wird.“