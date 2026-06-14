Abgewiesener WM-Schiri bekommt volle Vergütung

Wie viel genau die Schiedsrichter für ihren Einsatz bei der Weltmeisterschaft in Mexiko, Kanada und den USA erhalten, erfahren sie erst nach dem Turnier. Die Europäische Fußball-Union UEFA hatte bereits auf Artans Abweisung in den USA reagiert und Afrikas Schiedsrichter des Jahres 2025 für die Leitung des Supercup-Endspiels zwischen Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain und Europa-League-Gewinner Aston Villa am 12. August in Salzburg angesetzt.