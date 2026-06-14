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Trotz Einreise-Verbot

Abgewiesener WM-Schiri bekommt volle Vergütung

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
14.06.2026 14:46
Omar Artan war die Einreise in die USA verweigert worden.
Omar Artan war die Einreise in die USA verweigert worden.(Bild: AFP/HASSAN ALI ELMI)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Trotz seiner verweigerten Einreise in die USA soll der somalische Schiedsrichter Omar Artan nach der Fußball-WM seine volle Vergütung als WM-Referee erhalten. Das berichtet die BBC unter Berufung auf Quellen rund um den Weltverband FIFA. 

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Artan war vom WM-Gastgeberland trotz eines gültigen Visums abgewiesen worden, als er in die USA einreisen wollte. Als Grund nannten die Behörden Sicherheitsbedenken wegen angeblicher Verbindungen zu einer Terrororganisation in seiner Heimat.

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Wie viel genau die Schiedsrichter für ihren Einsatz bei der Weltmeisterschaft in Mexiko, Kanada und den USA erhalten, erfahren sie erst nach dem Turnier. Die Europäische Fußball-Union UEFA hatte bereits auf Artans Abweisung in den USA reagiert und Afrikas Schiedsrichter des Jahres 2025 für die Leitung des Supercup-Endspiels zwischen Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain und Europa-League-Gewinner Aston Villa am 12. August in Salzburg angesetzt.

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