„Wir werden nicht verrückt, es sind die Hormone“

Nicole Benvenuti (49) aus Rankweil ist Moderatorin, Podcasterin und mittlerweile eine der bekanntesten Stimmen zum Thema Wechseljahre in Vorarlberg. Mit ihrem Podcast hat sie tausende Frauen erreicht. Nun hat sie ihre Erfahrungen und Erkenntnisse in dem Buch „Heiter bis wechselhaft“ zusammengefasst.