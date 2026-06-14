So filmte Grazer Internist heimlich Patientinnen

Mehrere Kameras versteckt

Doch jetzt lassen Ermittler aufhorchen: Es soll noch weit mehr Opfer über die Jahre gegeben haben, bis 2012 reichen die sichergestellten Fotos und Videos von den Untersuchungen zurück. Man suche inzwischen nach weiteren Frauen, viele von ihnen dürften von den Misshandlungen, vor allem aber von den Aufnahmen nichts mitbekommen haben.