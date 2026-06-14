Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Weitere Opfer vermutet

So filmte Grazer Internist heimlich Patientinnen

Steiermark
14.06.2026 14:45
Der Fall eines Grazer Internisten, der seine Patientinnen heimlich gefilmt haben soll, schlägt ...
Der Fall eines Grazer Internisten, der seine Patientinnen heimlich gefilmt haben soll, schlägt Wellen.(Bild: Krone-Collage/Christian Jauschowetz, APA/BARBARA GINDL)
Porträt von Eva Stockner
Von Eva Stockner

Nach dem „Krone“-Bericht über jenen Grazer Arzt, der seine Patientinnen heimlich gefilmt und missbraucht haben soll, kommen nun immer mehr verstörende Details ans Licht. Auch nach weiteren Opfern wird gesucht.

0 Kommentare

„Ich war eingeschüchtert, habe mich geschämt.“ Es ist die Horrorvorstellung jeder Frau, die ein mutiges Opfer nun über die „Krone“ an die Öffentlichkeit brachte: Ein Grazer Internist soll über Jahre hinweg seine Patientinnen heimlich gefilmt, teilweise sediert und missbraucht haben. „Wegen der positiven Bewertungen über ihn im Internet musste ich andere warnen“, zeigt sich die Frau kämpferisch. 

Der Internist hatte Untersuchungen an – vornehmlich jungen – Frauen kurzerhand von der Liege auf einen Gynäkologenstuhl verlegt. Das Ganze in den Abendstunden, wenn die Sprechstundenhilfen seiner Privatpraxis längst außer Dienst waren. Bei zumindest acht Patientinnen kam es dabei zu Handlungen im Intimbereich, die nicht den Beschwerden entsprachen.

Mehrere Kameras versteckt
Doch jetzt lassen Ermittler aufhorchen: Es soll noch weit mehr Opfer über die Jahre gegeben haben, bis 2012 reichen die sichergestellten Fotos und Videos von den Untersuchungen zurück. Man suche inzwischen nach weiteren Frauen, viele von ihnen dürften von den Misshandlungen, vor allem aber von den Aufnahmen nichts mitbekommen haben.

Lesen Sie auch:
Christine F. (kl. Bild) verstarb im LKH Hochsteiermark. Gegen die Ärztin wird ermittelt.
Sohn will „Frieden“
Steirerin tot nach OP: Ermittlungen gegen Ärztin
08.05.2026
Vorwürfe gegen Arzt
Nackte Patientinnen heimlich gefilmt, missbraucht
14.06.2026

Denn, wie die „Krone“ erfuhr: Der Mediziner ging bei seinen Taten wohl besonders perfide vor. So soll er gleich an mehreren Orten im Untersuchungszimmer Kameras versteckt haben: etwa in einem kleinen Kübelchen sowie in einer Taschentücherbox. 

Die Suche nach weiteren Opfern und die Ermittlungen laufen weiter auf Hochtouren, der Arzt darf mittlerweile seinen Beruf nicht mehr ausüben. Er gab bisher an, sein Handeln sei stets medizinisch indiziert gewesen – und die Filmaufnahmen seien mit (mündlichem) Einverständnis der Patientinnen erfolgt. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
14.06.2026 14:45
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Finanzminister Markus Marterbauer stellte sein Doppelbudget in „ernsten Zeiten“ vor.
Budget vorgestellt
Sparen, investieren, hoffen auf „ein wenig Glück“
Bei Angriffen am Sonntag sei auch die UNESCO-Welterbestätte Tyros im Libanon beschädigt worden.
Kriegsende in Sicht?
Libanon: Präsident bietet Israel Nichtangriffspakt
Verheerendes Feuer
Brasilien: Großbrand zerstört 27 Busse in Busdepot
Beamte der Guardia di Finanza beschlagnahmen kistenweise gefälschte Zigaretten.
XXL-„Tschick-Fabrik“
Rekord-Schlag gegen italienische Zigaretten-Mafia
Taucher dokumentierten die Sichtung.
In Straße von Sizilien
Erstmals Weißer Hai im Mittelmeer gefilmt
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
ORF-Chef Pig: „Ein neuer Morgen bricht an“
212.820 mal gelesen
Clemens Pig bei seinem ersten Auftritt
Oberösterreich
Lehrer (29) tötet an Mittelschule Ex-Freundin
123.349 mal gelesen
In der Bibliothek der Mittelschule in Taufkirchen an der Pram (im Bild ein Ermittler) wurde eine ...
Oberösterreich
Mord an Lehrerin (28): Wende bei Ermittlungen
96.868 mal gelesen
Der Tatort: Die Bibliothek in der Mittelschule
Außenpolitik
Neuer Russen-Aufmarsch entlang der NATO-Grenze
1387 mal kommentiert
Die russischen Kapazitäten entlang der NATO-Ostflanke werden aktuell vervielfacht.
Kolumnen
Stocker und Babler haben jedes Vertrauen verspielt
1034 mal kommentiert
Wer vertraut dem Kanzler und dem Vizekanzler nach dem ORF-Schauspiel noch?
Innenpolitik
Meinl-Reisinger verteidigt Budget: „Großer Wurf“
552 mal kommentiert
Außenministerin und NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf