So filmte Grazer Internist heimlich Patientinnen

Nach dem „Krone“-Bericht über jenen Grazer Arzt, der seine Patientinnen heimlich gefilmt und missbraucht haben soll, kommen nun immer mehr verstörende Details ans Licht. Auch nach weiteren Opfern wird gesucht.
„Ich war eingeschüchtert, habe mich geschämt.“ Es ist die Horrorvorstellung jeder Frau, die ein mutiges Opfer nun über die „Krone“ an die Öffentlichkeit brachte: Ein Grazer Internist soll über Jahre hinweg seine Patientinnen heimlich gefilmt, teilweise sediert und missbraucht haben. „Wegen der positiven Bewertungen über ihn im Internet musste ich andere warnen“, zeigt sich die Frau kämpferisch.
Der Internist hatte Untersuchungen an – vornehmlich jungen – Frauen kurzerhand von der Liege auf einen Gynäkologenstuhl verlegt. Das Ganze in den Abendstunden, wenn die Sprechstundenhilfen seiner Privatpraxis längst außer Dienst waren. Bei zumindest acht Patientinnen kam es dabei zu Handlungen im Intimbereich, die nicht den Beschwerden entsprachen.
Mehrere Kameras versteckt
Doch jetzt lassen Ermittler aufhorchen: Es soll noch weit mehr Opfer über die Jahre gegeben haben, bis 2012 reichen die sichergestellten Fotos und Videos von den Untersuchungen zurück. Man suche inzwischen nach weiteren Frauen, viele von ihnen dürften von den Misshandlungen, vor allem aber von den Aufnahmen nichts mitbekommen haben.
Denn, wie die „Krone“ erfuhr: Der Mediziner ging bei seinen Taten wohl besonders perfide vor. So soll er gleich an mehreren Orten im Untersuchungszimmer Kameras versteckt haben: etwa in einem kleinen Kübelchen sowie in einer Taschentücherbox.
Die Suche nach weiteren Opfern und die Ermittlungen laufen weiter auf Hochtouren, der Arzt darf mittlerweile seinen Beruf nicht mehr ausüben. Er gab bisher an, sein Handeln sei stets medizinisch indiziert gewesen – und die Filmaufnahmen seien mit (mündlichem) Einverständnis der Patientinnen erfolgt. Es gilt die Unschuldsvermutung.
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