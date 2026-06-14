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Dasselbe Tier?

Wieder Bär vor Vorarlberger Kamera gelaufen

Vorarlberg
14.06.2026 14:28
Symbolbild.
Symbolbild.(Bild: Seiwald)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

In Vorarlberg ist es schon wieder zu einer Bärensichtung gekommen – besser gesagt: Das Tier lief einer Wildkamera vor die Linse. Möglich ist, dass sich der Bär Richtung Tirol bewegt. 

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Erst vor wenigen Tagen wurde ein Bär in Brand fotografisch festgehalten. Nun zeigte sich auch im Silbertal ein Bär. Dort machte eine Wildkamera ein Bild von dem Vierbeiner. Es ist nicht auszuschließen, dass es sich dabei um ein und dasselbe Tier handelt, eindeutig feststellen lässt sich das derzeit aber nicht. 

Dieses Bild wurde in Brand geschossen.
Dieses Bild wurde in Brand geschossen.(Bild: Land Vorarlberg)

Wie der Wildökologe des Landes, Hubert Schatz, dem ORF mitteilte, lässt sich ausschließlich aufgrund der beiden Bilder nicht sagen, ob es sich um dasselbe oder um zwei verschiedene Tiere handelt. Schatz geht aber jedenfalls davon aus, dass es ein sehr scheuer Bär ist, denn gesehen hat das Tier ja noch niemand.

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Ohne Kamera wüsste auch niemand, dass in Vorarlberg derzeit ein Bär umherstreift. Möglich ist, dass das Wildtier in Richtung Nachbarbundesland Tirol unterwegs, hier also nur auf der Durchreise ist. Tierhaltern in der Region wurde bereits empfohlen, ihr Vieh nachts in Sicherheit zu bringen. 

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