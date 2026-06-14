Wieder Bär vor Vorarlberger Kamera gelaufen

Wie der Wildökologe des Landes, Hubert Schatz, dem ORF mitteilte, lässt sich ausschließlich aufgrund der beiden Bilder nicht sagen, ob es sich um dasselbe oder um zwei verschiedene Tiere handelt. Schatz geht aber jedenfalls davon aus, dass es ein sehr scheuer Bär ist, denn gesehen hat das Tier ja noch niemand.