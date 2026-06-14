Ballern ist am Schießstand strengstens verboten

Zum ersten Mal eine Waffe zu halten, ist ein komisches Gefühl. Ich wiege die Luftpistole in der Hand, sie ist schwerer als gedacht. Einatmen beim Heben, ausatmen beim Zielen. Kimme und Korn, die Markierungen vorne und hinten an der Waffe, bilden eine Linie, das Korn liegt unter der Zielscheibe. Die freie Hand steckt in der Hosentasche, für die Stabilität. Entspannt und gleichzeitig fokussiert soll ich sein, bevor ich schließlich abdrücke.