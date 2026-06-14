Ballern ist am Schießstand strengstens verboten

Hantieren mit Schusswaffen – ein Sport? Die „Krone“ ließ sich in Mils bei Hall vom Landesschützenbund Tirol zeigen, wie eng Mentalkraft, Körperarbeit und Techniktraining mit dem Schießen verknüpft sind. Und, wie der Verband verhindert, dass Unfälle wie kürzlich bei einem anderen Verein passieren können.
Zum ersten Mal eine Waffe zu halten, ist ein komisches Gefühl. Ich wiege die Luftpistole in der Hand, sie ist schwerer als gedacht. Einatmen beim Heben, ausatmen beim Zielen. Kimme und Korn, die Markierungen vorne und hinten an der Waffe, bilden eine Linie, das Korn liegt unter der Zielscheibe. Die freie Hand steckt in der Hosentasche, für die Stabilität. Entspannt und gleichzeitig fokussiert soll ich sein, bevor ich schließlich abdrücke.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.