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Turngeräte vor Gräbern

Pumpen am Friedhof bis zum Jüngsten Gericht

Wien
14.06.2026 16:00
Unsere Kasperln haben am Meidlinger Friedhof nicht nur Sportgeräte vorgesteltl, sondern auch ...
Unsere Kasperln haben am Meidlinger Friedhof nicht nur Sportgeräte vorgesteltl, sondern auch einen Baum gepflanzt: Friedhofs-Chefin Renate Niklas, Bezirksvorsteher Wilfried Zankel und Stadträtin Ulli Sima(Bild: Martin A. Jöchl)
Porträt von Christoph Engelmaier
Von Christoph Engelmaier

Eines muss man der Stadt lassen: Bei absurden Ideen hat sie so schnell keine Konkurrenz. Jetzt folgte der nächste Geniestreich. Eine Mucki-Bude zwischen Gräbern und trauernden Menschen am Meidlinger Friedhof.

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Richtig gelesen. Wer künftig seine verstorbene Großmutter besuchen möchte, kann dabei Zeuge werden, wie an der Brustpresse nebenan die persönliche Bestleistung geknackt wird. „Noch drei Wiederholungen, Bruder!“ schallt es dann über die Grabreihen, während wenige Meter weiter eine Familie Abschied nimmt.

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