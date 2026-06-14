Pumpen am Friedhof bis zum Jüngsten Gericht

Richtig gelesen. Wer künftig seine verstorbene Großmutter besuchen möchte, kann dabei Zeuge werden, wie an der Brustpresse nebenan die persönliche Bestleistung geknackt wird. „Noch drei Wiederholungen, Bruder!“ schallt es dann über die Grabreihen, während wenige Meter weiter eine Familie Abschied nimmt.