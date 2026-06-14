Star-Koch Puck: „Bin ein riesiger Fan von Alaba“

Die WM-Cowboys auf Tour durch Amerika! Die „Krone“ besuchte Star-Koch Wolfgang Puck in seinem Lokal in Hollywood – wo die Superstars ein- und ausgehen! Der 76-Jährige sprach über seine große Leidenschaft, erklärte, weshalb die WM auch für ihn eine intensive Zeit wird und wieso er ein großer Fan von David Alaba ist.
Dieser Mann ist nicht groß vorzustellen, er stieg längst zu einer Weltmarke auf. Der Kärntner Wolfgang Puck war 1973 quasi mittellos ausgewandert, um die amerikanische Gastronomie zu revolutionieren. „1982 hab ich mein erstes Spago in Beverly Hills aufgemacht, mit offener Küche zu den Gästen – diese Innovation sorgte für Aufsehen.“ Der Beginn eines gigantischen Aufstieges, mittlerweile führt der 76-Jährige ein globales Imperium mit über 100 Restaurants und Catering-Services.
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