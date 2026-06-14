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Im Inneren brodelt‘s

WM-Gegner Jordanien: Ein Land zwischen den Fronten

Außenpolitik
14.06.2026 13:00
Am Mittwoch trifft Österreich in San Francisco auf WM-Debütant Jordanien.
Am Mittwoch trifft Österreich in San Francisco auf WM-Debütant Jordanien.(Bild: Krone-Collage/APA-Images / dpa Picture Alliance / Fabian Meseberg, APA-Images / AFP / ENNIO LEANZA)
Porträt von Lukas Luger
Von Lukas Luger

Fußball-Weltmeisterschaft: Österreichs Auftaktgegner Jordanien gilt als Ruhepol in einer geopolitisch notorisch unruhigen Region. Hinter der westlichen Fassade, die König Abdullah II. so gerne präsentiert, brodelt es aber heftig. Massendemonstration und Wut über den Monarchen inklusive.

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Wenn am Mittwoch bei der Fußball-Weltmeisterschaft Jordanien und Österreich in San Francisco aufeinandertreffen, dann ist das für die Menschen in Jordanien mehr als nur ein simpler Kick um drei Punkte. Die erste WM-Teilnahme ihrer Nationalmannschaft – Al Nashama oder „die Ehrenhaften“ – ist ein historischer, identitätsstiftender Meilenstein. Einer, der jedoch von der angespannten Lage in der Region überschattet wird.

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