WM-Gegner Jordanien: Ein Land zwischen den Fronten

Wenn am Mittwoch bei der Fußball-Weltmeisterschaft Jordanien und Österreich in San Francisco aufeinandertreffen, dann ist das für die Menschen in Jordanien mehr als nur ein simpler Kick um drei Punkte. Die erste WM-Teilnahme ihrer Nationalmannschaft – Al Nashama oder „die Ehrenhaften“ – ist ein historischer, identitätsstiftender Meilenstein. Einer, der jedoch von der angespannten Lage in der Region überschattet wird.