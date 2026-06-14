WM-Teilnehmer hielt Team-Einladung für „Spam“

Erstmals bei der WM und nur knapp den Rekord verpasst! Mit 500.000 Einwohnern ist der Inselstaat Kap Verde die zweitkleinste Nation, die je an einer Endrunde teilgenommen hat. Lediglich Island war 2018 in Russland dabei und ist mit 350.000 Einwohnern noch kleiner. Der Weg bis zur ersten Weltmeisterschaft war für Kap Verde ein weiter.