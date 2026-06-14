WM-Teilnehmer hielt Team-Einladung für „Spam“

Vor 40 Jahren wurde Kap Verde in die FIFA aufgenommen. Nun ist man erstmals bei der Weltmeisterschaft dabei. Kurios verlief die Suche nach Teamspielern in den vergangenen Jahren. Diese wurden nämlich über Social Media kontaktiert. Auftaktgegner Spanien jagt heuer Historisches.
Erstmals bei der WM und nur knapp den Rekord verpasst! Mit 500.000 Einwohnern ist der Inselstaat Kap Verde die zweitkleinste Nation, die je an einer Endrunde teilgenommen hat. Lediglich Island war 2018 in Russland dabei und ist mit 350.000 Einwohnern noch kleiner. Der Weg bis zur ersten Weltmeisterschaft war für Kap Verde ein weiter.
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