Pinkel-Panne auf Parteitag der Republikaner

Nach der Rede des Gouverneurs Greg Abbott am Freitag beim Parteitag der Republikanischen Partei in Texas betrat plötzlich ein Elefant – das Maskottchen der Republikaner – die Halle. Auf ihrem Weg durch den Saal hielt die Elefantenkuh „Paige“ inne und ließ ihrer Blase freien Lauf. Auf dem Boden unter ihr bildete sich eine große Lacke. „Oh, nein“, riefen mehrere Personen, andere lachten schallend, während sich „Paige“ erleichterte, wie Videos zeigen.