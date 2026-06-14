Keine Eurofighter: Budget sprengt Rüstungspläne

Für die Realisierung des Aufbauplans müssten sich die Verteidigungsausgaben bis 2032 auf zwei Prozent des BIP erhöhen. „Im jetzigen Doppelbudget und dann im Bundesfinanzrahmen, der ja bis 2031 reicht, sind die zwei Prozent nicht sichtbar“, so Marterbauer. „Wir sind etwa bei 1,2 Prozent im Moment und das ist im Wesentlichen stabil für die nächsten Jahre. Dort wären wir dann auch 2032.“ Laut dem aktuellen Landesverteidigungsbericht fehlen dem Bundesheer für den Aufbauplan damit bis 2031 12,6 Milliarden Euro.