Rechenspiele zeigen, wie stinkreich Musk jetzt ist

Könnte Musk Billionär-Status wieder verlieren?

Allerdings heißt ein guter Börsenstart noch lange nicht, dass Musk auch Billionär bleibt. Trotz der hohen Erwartungen an SpaceX steht die enorme Bewertung im Kontrast zu den Fundamentaldaten des Raumfahrtunternehmens, das im vergangenen Jahr einen Verlust von fast fünf Milliarden Dollar schrieb. Allein im ersten Quartal dieses Jahres verbuchte SpaceX ein Minus von 4,28 Milliarden Dollar bei rund 4,7 Milliarden Dollar Umsatz. Ein Grund für die roten Zahlen sind die hohen Kosten für die Entwicklung der großen Rakete Starship.