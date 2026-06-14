Nach Mord an Schule ist am Montag kein Unterricht

Die Schatten des grauenhaften Femizids, der seit Freitag über der Gemeinde und der Mittelschule in Taufkirchen an der Pram hängt, war am Sonntag ein Runder Tisch einberufen worden. Dabei ist über die weitere Vorgehensweise beratschlagt worden. Mit dem Ergebnis, dass die Schule am Montag zwar geöffnet sein wird, allerdings kein Unterricht stattfinden wird. Stattdessen gibt es psychologische Unterstützung und Aufarbeitung.