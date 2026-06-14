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Jüngster Täter erst 13

4 Mädchen unter Drogen gesetzt und vergewaltigt?

Ausland
14.06.2026 16:14
In Halle sollen vier Mädchen Opfer einer mutmaßlichen Vergewaltigung geworden sein. Drei ...
In Halle sollen vier Mädchen Opfer einer mutmaßlichen Vergewaltigung geworden sein. Drei Jugendliche befinden sich in Polizeigewahrsam. (Symbolbild)(Bild: Ajdin Kamber - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Unfassbares Verbrechen in der deutschen Stadt Halle: Mehrere Jugendliche werden verdächtigt, in einem Mehrfamilienhaus vier Mädchen vergewaltigt zu haben. Die Polizei spricht von einem „schweren Sexualdelikt“. Die Täter sind selbst noch minderjährig, der Jüngste erst 13 Jahre alt.

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Wie die Polizei mitteilte, soll es am Samstagabend im Süden von Halle (Bundesland Sachsen-Anhalt) zu der schrecklichen Tat gekommen sein. Insgesamt soll es sich laut „Bild“-Zeitung um vier Tatverdächtige aus Mali und Portugal im Alter zwischen 13 und 16 Jahren handeln.

Jüngster Täter wieder auf freiem Fuß
Drei wurden vorläufig festgenommen, am Montag soll ein Richter über eine mögliche U-Haft entscheiden. Der 13-jährige Täter wurde hingegen wieder freigelassen, da er nicht strafmündig ist. Die Strafmündigkeitsgrenze liegt in Deutschland bei 14 Jahren.

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Zwei Opfer im Krankenhaus
Offenbar hatten die Jugendlichen ihre vier Opfer in eine Wohnung gelockt und dann vergewaltigt. Möglicherweise wurden die Mädchen auch unter Alkohol und Drogen gesetzt. Hierbei laufen aktuell medizinische Untersuchungen. Noch ist unklar, wie sich die vier Opfer aus der Gewalt ihrer Peiniger befreien konnten. Zwei der Mädchen wurden zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht, zwei weitere wurden ambulant behandelt.

Die Ermittlungen unter anderem zu Tathintergründen und den genauen Abläufen des Geschehens würden laut Polizei mit „hoher Priorität“ geführt.

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