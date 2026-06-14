4 Mädchen unter Drogen gesetzt und vergewaltigt?

Zwei Opfer im Krankenhaus

Offenbar hatten die Jugendlichen ihre vier Opfer in eine Wohnung gelockt und dann vergewaltigt. Möglicherweise wurden die Mädchen auch unter Alkohol und Drogen gesetzt. Hierbei laufen aktuell medizinische Untersuchungen. Noch ist unklar, wie sich die vier Opfer aus der Gewalt ihrer Peiniger befreien konnten. Zwei der Mädchen wurden zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht, zwei weitere wurden ambulant behandelt.