Das hat Vonn seit ihrem Sturz nicht gemacht

„Ich war mir nicht sicher, ob ich bereit war, in der Öffentlichkeit meine Narben zu zeigen ... aber ich bin froh, dass ich es getan habe“, schrieb Lindsey Vonn unter ihr neuestes Instagram-Foto. Es zeigt die Ski-Queen im Gucci-Kleid, ihre Unterschenkel bleiben diesmal unbedeckt.
„Das erste Mal seit meiner Verletzung, dass ich in der Öffentlichkeit ein Kleid trug“, schrieb Vonn am Sonntag. So ganz richtig ist das nicht, immerhin tauchte die US-Amerikanerin auch auf der Met-Gala im eleganten Abendkleid auf, ihre Beine versteckte die 41-Jährige damals jedoch unter dem langen Stoff.
„Bin froh, dass ich es getan habe“
Nicht so diesmal ... Selbstbewusst posiert Vonn auf den Bildern im knielangen Kleid, dass man ihre Narben sieht, scheint die vierfache Gesamtweltcupsiegerin mittlerweile nicht mehr allzu sehr zu stören „Ich bin froh, dass ich es getan habe. Die Akzeptierung meiner neuen Narben war eine der schwersten Teile dieser Verletzung mental und es ist immer noch ein Arbeitsschritt, aber ich werde es schaffen“, so Vonn.
Bei den Olympischen Spielen im Februar hatte sich die Speed-Spezialistin bei einem Sturz in der Abfahrt schwere Verletzungen zugezogen, nach zahlreichen Operationen scheint es bei der US-Amerikanerin Schritt für Schritt wieder bergauf zu gehen – Narben hin oder her ...
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.