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„War mir nicht sicher“

Das hat Vonn seit ihrem Sturz nicht gemacht

Ski Alpin
14.06.2026 14:26
Lindsey Vonn posierte im Gucci-Kleid.
Lindsey Vonn posierte im Gucci-Kleid.(Bild: Instagram/lindseyvonn, Photoshop)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

„Ich war mir nicht sicher, ob ich bereit war, in der Öffentlichkeit meine Narben zu zeigen ... aber ich bin froh, dass ich es getan habe“, schrieb Lindsey Vonn unter ihr neuestes Instagram-Foto. Es zeigt die Ski-Queen im Gucci-Kleid, ihre Unterschenkel bleiben diesmal unbedeckt.

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„Das erste Mal seit meiner Verletzung, dass ich in der Öffentlichkeit ein Kleid trug“, schrieb Vonn am Sonntag. So ganz richtig ist das nicht, immerhin tauchte die US-Amerikanerin auch auf der Met-Gala im eleganten Abendkleid auf, ihre Beine versteckte die 41-Jährige damals jedoch unter dem langen Stoff.

„Bin froh, dass ich es getan habe“
Nicht so diesmal ... Selbstbewusst posiert Vonn auf den Bildern im knielangen Kleid, dass man ihre Narben sieht, scheint die vierfache Gesamtweltcupsiegerin mittlerweile nicht mehr allzu sehr zu stören „Ich bin froh, dass ich es getan habe. Die Akzeptierung meiner neuen Narben war eine der schwersten Teile dieser Verletzung mental und es ist immer noch ein Arbeitsschritt, aber ich werde es schaffen“, so Vonn.

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