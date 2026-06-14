Das hat Vonn seit ihrem Sturz nicht gemacht

„Bin froh, dass ich es getan habe“

Nicht so diesmal ... Selbstbewusst posiert Vonn auf den Bildern im knielangen Kleid, dass man ihre Narben sieht, scheint die vierfache Gesamtweltcupsiegerin mittlerweile nicht mehr allzu sehr zu stören „Ich bin froh, dass ich es getan habe. Die Akzeptierung meiner neuen Narben war eine der schwersten Teile dieser Verletzung mental und es ist immer noch ein Arbeitsschritt, aber ich werde es schaffen“, so Vonn.